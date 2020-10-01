В Сочи самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия ребенка

В аэропорту Сочи экстренно приземлился самолет из-за плохого самочувствия ребенка на борту.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе международного аэропорта Сочи, инцидент произошел накануне в 17.24.

Самолет Boeing 757-300, следующий по маршруту Анталья - Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине плохого самочувствия одного из пассажиров - шестилетнего ребенка.

Его вместе с мамой госпитализировали в городскую больницу № 4.

В 20.49 самолет вылетел в заданном направлении. На борту находились 272 пассажира.