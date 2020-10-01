В Сочи обезьяна уличного фотографа укусила ребенка

В Лазаревском районе Сочи обезьяна уличного фотографа укусила ребенка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

В ведомстве уточнили, что инцидент, о котором стало только что известно, произошел 20 сентября этого года.

По предварительной информации, фотограф, предоставляя услуги съемки с обезьяной, посадил животное на руку девочки. Неожиданно обезьяна укусила ребенка в плечо. Пострадавшую отправили в больницу.

Как выяснилось, владелец обезьяны не имел разрешительных документов на предпринимательскую деятельность.

- Материал по данному факту зарегистрирован, была назначена проверка, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи. - По результатам проверки в отношении владельца обезьяны составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ. Материалы уже направлены в суд для принятия решения.