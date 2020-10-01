В Волгоградской области задержали рецидивиста в федеральном розыске

Волгоградские росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.
Наряд Росгвардии получил информации о необходимости помочь полиции в Палласовке. В результате взаимодействия силовых структур подозреваемого поймали в районе железнодорожного вокзала.
Им оказался 44-летний житель Минераловодского района Ставропольского края, ранее неоднократно судимый за кражу.
Задержанный доставлен в отдел полиции.