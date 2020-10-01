Первая нынешней осенью масштабная выставка-ярмарка "Агрофорум" прошла в минувшие выходные в Екатеринбурге. Мероприятие традиционное: уже два десятка лет специалисты сельского хозяйства региона собираются в столице Урала в сентябре - урожаем похвастаться и новациями поделиться. Проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области и объединяет сотни участников из разных уголков России. Но на этот раз форум проходил в необычном формате: он был доступен для всех желающих.

На открытой площадке перед Дворцом игровых видов спорта горожане, привыкшие покупать дары осени на ярмарках, где качественные продукты можно приобрести подешевле, вставали в очереди к торговым палаткам фермеров и автолавкам крупных сельхозпроизводителей. И здесь же проходили презентации и дегустации, лекции ученых Уральского аграрного университета перемежались семинарами, дискуссиями специалистов о новых технологиях в растениеводстве и животноводстве.

Как подчеркивают организаторы выставки, Средний Урал - не только промышленный регион, но и территория развитого сельского хозяйства, на которой реализуются перспективные агропроекты. Несмотря на сложные климатические условия, по производству сельхозпродукции регион входит в число 25 лучших в стране и по некоторым позициям, например, производству молока, опережает соседей по УрФО.

- Это важнейшее направление развития области, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность, помогает сохранять здоровье уральцев, - не раз подчеркивал губернатор Евгений Куйвашев.

Нынешний год стал непрос­тым для аграриев. Весной многие сельхозпроизводители опасались, что из-за ограничений, связанных с пандемией, не успеют вовремя получить заказанные удобрения, технику, что в пик полевых работ не хватит рабочих рук… В правительстве региона было принято решение оказать хозяйствам всестороннюю помощь. Общий объем гос­поддержки АПК Среднего Урала в нынешнем году составил 4,2 миллиарда рублей, большая часть - 3,3 миллиарда - из областного бюджета. В результате посевные площади удалось сохранить на уровне прошлого года - 769 тысяч гектаров.

Не помогала крестьянам и погода: необычайно жаркая середина лета пусть и не критично, но сказалась на урожайности, особенно картофеля и овощей в южных и восточных районах.

- Морковь к началу августа на полях практически вся выгорела. Пришлось перепахивать и заново засевать. Но благодаря теплой осени "новобранцы" уже набирают сок и вес, а мы в итоге рассчитываем на приемлемый урожай, - рассказал "РГ" руководитель агропредприятия "Картофель" Игорь Картузов.

Зато, по словам овощевода, в очередной раз показали свою устойчивость к капризам уральской погоды сорта картофеля, выведенные свердловскими селекционерами. К примеру, испытание зноем стоически перенес "ирбитский", выведенный сотрудниками УралНИИСХоза.

По прогнозам специалистов, дефицита второго хлеба в местных магазинах не будет. Тем более что большинство крупных овощеводческих хозяйств имеют современные хранилища.

- Они еще в начале сентября были побелены, обработаны для защиты от всякой заразы, техника для закладки овощей как новенькая. Сейчас уже капуста идет и мелочь вроде свеклы. Весь картофель высушен и заложен на хранение до холодов, - рассказала заведующая овощехранилищем сельхозкооператива "Битимский" Любовь Чистякова.

Сейчас область на 90 процентов обеспечена помещениями для качественного и долгосрочного хранения выращенных овощей. Наращивание площади современных сельхозскладов ведется на Среднем Урале по поручению губернатора Куйвашева с 2012 года - тогда в регионе не хватало почти трети качественных хранилищ.

Но, чтобы сохранить урожай, нужно сначала его произвести - из качественных семян, желательно районированных сортов. В Свердловской области продолжается реализация проекта "Уральский картофель", нацеленного на создание отечественных сортов второго хлеба и выход на промышленное производство элитных семян. Семеноводческий центр, созданный в Белоярском районе, признан стратегически важным проектом для обеспечения продовольственной безопасности страны. Лаборатория микроклонального размножения способна выдавать более 70 тысяч растений in vitro (в пробирке), а тепличный комплекс - производить более 560 тысяч мини-клубней в год. На финансирование этого начинания свердловских аграриев из федеральной казны выделено 170 миллионов рублей.

Сотни тонн мини-клубней в этом году уже были высажены на опытное поле площадью 10 гектаров - получено первое полевое поколение. За урожайностью здесь не гонятся, главное - точечный отбор. Еще несколько лет работы, и селекционеры получат суперэлиту нового сорта уральского картофеля.

Но не только вкусными и устойчивыми к болезням клубнями могут прославиться уральские селекционеры. В этом году они продемонстрировали плоды самого раннеспелого в России сорта кукурузы. С полей СПК "Килачевский" был собран невиданный для Урала урожай "царицы полей" - свыше 200 центнеров с гектара. И все - початок к початку: картина, достойная Краснодарского края. Над созданием уникальных гибридов "кубанский" и "уральский" специалисты УралНИИСХоза трудились 25 лет.

Понятно, что экспериментировали не ради рекордов. Кукуруза - основа фуражного корма. Она содержит большое количество белка, крахмала и протеина, необходимого крупному рогатому скоту. А молочное животноводство - одно из ведущих направлений сельского хозяйства на Среднем Урале.

В будущем году Свердловская область станет площадкой для проведения всероссийского Дня поля. И, как подтверждает нынешний урожай, региону есть что показать и чем удивить.