На Тюменском нефтегазовом форуме обсудили будущее отрасли

Прошедший на исходе сентября Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2020) в очередной раз зарекомендовал себя в качестве авторитетной федеральной площадки для экспертного обсуждения насущных вопросов топливно-энер­гетического комплекса страны и планеты. По подсчетам организаторов, он собрал в аудиториях Западно-Сибирского инновационного центра значительно больше участников, чем в прошлом году, и еще десятки тысяч людей наблюдали за дискуссиями онлайн.

Небывалый интерес. Чем он вызван? В коронавирусном году многие статусные мероприятия такого рода в РФ были отменены, а тут появилась возможность живого общения, которое, как известно, ничем не заменишь. (Разумеется, все меры безопасности соблюдены, начиная с обязательного экспресс-тестирования участников на COVID-19.) Другой важнейший фактор - состав спикеров: вице-премьер федерального правительства Юрий Борисов, первые руководители профильных министерств и ведущих компаний отрасли. Ну и, собственно, острая повестка нынешнего года, связанная с низкой стоимостью углеводородного сырья, от которого доходная часть российской казны по-прежнему очень зависима, и набирающим ход процессом перехода на альтернативные источники энергии и в среднесрочной перспективе - на доступное водородное топливо.

Декарбонизация, а на нее настроили себя уже и некоторые зарубежные нефтегазодобывающие компании, глобальный энергетический рынок изменит кардинально и бесповоротно. В этом сошлось большинство участников дискуссии. Правда, сегодня нет ответа на вопрос, когда доля углеводородов сократится до критических величин, - через 10, 30, 50 лет? Оценки экспертов расходятся. Как же в данной ситуации вести себя отечественным промышленникам, завязанным на ТЭК, властям сырьевых западносибирских регионов? С давно проложенной дороги не сходить, вместе с тем несколько перегруппироваться, правильно расставить инвестиционные и технологические приоритеты. Переходный период следует с умом использовать для трансформации экономики.

Жизненно важная задача - не допускать роста себестоимости работ, а лучше - добиваться снижения. Тот, у кого она будет высока, на рынке не удержится, предостерегает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Осуществима ли задача, когда запасов "легкой" нефти осталось сравнительно немного и все чаще приходится иметь дело с трудноизвлекаемой? Да, если применять современные технологические инструменты, преж­де всего цифровые, убежден тюменский губернатор Александр Моор. Одно из подписанных им на полях форума соглашений направлено на укрепление партнерства с ГК "Цифра". Айтишники нацелены минимум вдвое сократить сроки проектирования разработки месторождений, бурения скважин. По словам Павла Сорокина, цифровизация дает нефтянке большие дополнительные возможности, и грех ими не воспользоваться.

Другое направление, ведущее к быстрой отдаче от вложений, сокращению издержек, - производственная, научно-исследо­вательская, финансовая кооперация. Тюменская область в парт­нерстве с "Газпром нефтью" продолжает наращивать нефтепромышленный кластер. В ходе TNF-2020 количество его участников увеличилось с 28-ми до 39-ти. Это предприятия из более чем десятка субъектов РФ. В чем их интерес? В формировании взаимовыгодных производственных цепочек для создания новых конкурентоспособных, востребованных в стране и за рубежом продуктов и услуг, поясняет замгубернатора Андрей Пантелеев.

Дан старт формированию еще одного кластера, нефтехимического. Его ядром послужит тобольский комплекс "СИБУРа", признанный одним из лучших индустриальных проектов, реализованных в постсоветской России. Нефтехимия - именно из числа тех направлений, которых надо твердо придерживаться в наступающем третьем десятилетии, подчеркивает Юрий Борисов.

- У отрасли хорошая прибавочная стоимость и высокий экспортный потенциал, темпы развития значительно превышают прирост среднемирового ВВП, на ней завязаны сотни смежных предприятий с огромным числом работников, - перечисляет достоинства вице-премьер и тут же критически подытоживает: - Однако роль отрасли в национальной экономике пока маловата, линейка выпускаемых продуктов не удовлетворяет все запросы потребителей. К примеру, высокомолекулярные полимеры мы не производим.

Ставка на нефтехимию абсолютно оправданна, соглашается председатель правления "СИБУР Холдинга" Дмитрий Конов. Вместе с тем он предупреждает об опасности возникновения в недалеком будущем дефицита сырья - побочных компонентов жидких углеводородов - в случае значительного спада добычи из-за вероятного снижения спроса на них либо резко возросшей фискальной нагрузки на нефтяников.

Председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков к пессимизму не склонен. Он надеется, что во второй половине следующего года компания восстановит добычу на уровне во всех отношениях благополучного 2019-го. Спешить поставить крест на углеводородах неразумно, спрос на нефть сдерживает главным образом пандемия. А газ - природный и сжиженный - уж точно останется в структуре мировой энергетики востребованным базовым топливом минимум до середины века, говорит Дюков.

Факты

В Тюменском нефтегазовом форуме непосредственно участвовали 3857 человек. При трансляции максимальное количество онлайн-подключений составило 87 292. Состоялось свыше 35 мероприятий в формате пленарных и панельных сессий, круглых столов, научно-технических конференций и советов, деловых завтраков, питч-сессий, технологических дней. Удаленное участие в диалогах и диспутах приняли специалисты из 20 регионов РФ и 28 зарубежных государств. На выставке инноваций ТЭК презентовали свои изделия, изобретения и услуги 84 предприятия и организации. Подписано 18 соглашений о сотрудничестве между производственными, сервисными компаниями, органами власти, вузами.