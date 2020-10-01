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01.10.2020 11:27
Рубрика: Общество

На Урале опровергли пятидневное ожидание "скорой" супругами с COVID-19

Текст: Михаил Пинкус

В челябинском горздраве провели служебную проверку по сообщениям о пятидневном ожидании "скорой" супругами с COVID-19. Изложенные в СМИ факты не нашли подтверждения, сообщили в четверг в городской администрации.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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- Первый вызов от семьи поступил в 19.59 26 сентября и был обслужен службой неотложной помощи через три часа, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Именно этой бригадой в 23.52 на станцию "Скорой медицинской помощи" был передан вызов на перевозку больного для проведения компьютерной томографии (КТ). 28 сентября мать заболевшего дважды звонила диспетчерам, где ей сообщили о напряженной ситуации в городе, связанной с сезонным ростом респираторных заболеваний. Сообщили также и о том, что ее вызов зарегистрирован и будет обслужен первой освободившейся бригадой. В 23.33 мать заболевшего снова перезвонила и попросила снять заявку, так как больного отвезли на КТ самостоятельно.

Как показали результаты проверки, о жене заболевшего диспетчеру "скорой" не сообщили. Поэтому заявку на ее перевозку на компьютерную томографию отменили полностью. И только на следующий день уже из медучреждения, куда был доставлен супруг (у него диагностировали 60-процентное поражение легких - Ред.), на "скорую" поступил вызов с сообщением о "контакте по коронавирусной инфекции". Бригада на вызов прибыла в 15:39, пациентку свозили на КТ, однако от госпитализации она отказалась и была передана под наблюдение врачей по месту жительства, отметили в мэрии.

- Действительно, в связи с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, напряженной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, наблюдается значительное увеличение времени ожидания бригад "скорой помощи" по вызовам 5-7 категории, к которым относится и перевозка на КТ, - пояснили в горздраве. - Но ожидание скорой ни разу не доходило до пяти суток, а на вызовы 1-2 категории бригады по-прежнему прибывают в считанные минуты.

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В мэрии отметили, что вся служба неотложной помощи уже переведена в круглосуточный режим работы (24/7). Вызовы с поводом "высокая температура, кашель, головная боль" обслуживаются именно этой службой. При необходимости оформляется вызов на перевозку больного на КТ или госпитализацию. Также, при содействии регионального правительства, будет увеличено число бригад скорой помощи в Челябинске за счет других территорий области.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 89 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приближается к 17 тысячам. С начала учебного года вирус выявлен у 119 школьников. Выздоровели и выписали из больниц 12,8 тысячи пациентов. Скончались 487 южноуральцев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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