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01.10.2020 13:57
Рубрика: Культура

На Урале создали гигантское граффити из рисунков слабовидящих детей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске в рамках областного фестиваля "Graffiti Russia Fest" создали гигантское граффити из детских рисунков. Художники украсили им путепровод на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, сообщили в четверг в городской администрации.

Фото: iStock
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Перед началом большого фестиваля граффити было принято решение сделать интересный стрит-арт объект в центре Челябинска.

- В тот момент мы трудились над проектом в школе слабовидящих № 127, и я заметил на стенах интересные детские рисунки, - рассказал руководитель Граффити Россия Павел Щеклеин. - Вот тогда и появилась идея - взять детские рисунки и внедрить их в эскиз. Получилась интересная коллаборация современного искусства и настоящих детских работ.

После долгих дискуссий и обсуждения множества идей в мэрии выбрали яркий фон с персонажами. Рисунки дополнят позитивными мотивирующими надписями.

По словам художников, граффити вышло самым большим на Урале - его площадь 1100 квадратных метров. Команда граффитистов благодарит школу № 127 за доверие и предоставленные рисунки ребят.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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