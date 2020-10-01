Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины", СТМ) одобрен на получение статуса модельного предприятия нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". За полгода уральцам удалось сократить время изготовления дизель-генераторной установки со 170 дней до 59,4, а также высвободить 35 миллионов рублей оборотного капитала.

- В Свердловской области реализована одна из лучших практик в России. На примере этого предприятия мы можем демонстрировать эффективное внедрение инструментов бережливого производства. Особенно важно это для тех, кто только вступает в нацпроект, чтобы снизить уровень скепсиса у директоров, - подчеркивает Дмитрий Зайцев, глава регионального центра компетенций (РЦК).

Для УДМЗ участие в нацпроекте - это прежде всего способ повысить конкурентоспособность. Емкость российского рынка двигателей такого класса - 1,5 тысячи единиц в год, доля уральцев - 9 процентов, но они намерены занять 30, потеснив иностранные бренды. Для этого необходимо повысить эффективность каждого производственного процесса.

- Тогда мы сможем выпускать 300 дизельных установок в год и осваивать новые направления. Сейчас у нас ведется три перспективных разработки, нужно быстрее выводить новые продукты на рынок, - уверен гендиректор УДМЗ Петр Скворцов.

Первые шаги на пути повышения производительности заводчане сделали самостоятельно за десять месяцев до вхождения в нацпроект. Организовали "Фабрику процессов", обучили бережливым технологиям не только 300 своих сотрудников, но и работников других предприятий СТМ. А вот когда начали претворять теорию в практику, почувствовали, что нужна методическая помощь. Ее оказали эксперты РЦК. В частности, проанализировав вместе с ними отклонения в производственной цепочке, выявили 84 "слабых места" и 56 тысяч минут потерь. Цель - поднять выработку на одного рабочего на 35 процентов. Сейчас достигли 17-ти - весьма достойный результат в тяжелых условиях 2020 года.

Важным элементом внедрения системы бережливого производства стала цифровизация. На УДМЗ разработали собственное мобильное приложение. С его помощью мастера и специалисты непрерывно получают на свои гаджеты сведения о состоянии оборудования. Это позволяет четко планировать ремонты и исключить дефицит комплектующих. Также по телефону можно подать предложение по улучшению процессов: с начала года их поступило более тысячи.

До 2023 года на заводе хотят реализовать еще восемь проектов, которые коснутся всех видов продукции. Конечная цель - уменьшить время производственных процессов до 45 дней.

- Екатеринбургская площадка показывает серьезные результаты: здесь улучшаются условия труда, за последний год не было ни одного несчастного случая, существенно сокращены циклы производства. Сотрудники других предприятий - участники нацпроекта - будут приезжать сюда на обучение и для обмена опытом, - говорит заместитель генерального директора холдинга СТМ Роман Наговицын.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, УДМЗ фактически решает государственную задачу: развивает отечественное двигателестроение. Это не просто импортозамещение, а вопрос национальной безопасности.

- Я бываю на заводе пару раз в год: изменения разительные. Когда мы приглашали УДМЗ в проект, мы думали, что этим заводом будет гордиться Свердловская область, а получилось так, что им стала гордиться вся страна, - считает Зеленкин.