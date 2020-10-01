С 1 января 2021 года Свердловская область перейдет на новый порядок выплаты социальных пособий: средства на счета работников будут поступать напрямую из регионального Фонда социального страхования (ФСС). Что это меняет для предприятий?

Вопреки обыкновению, Средний Урал не участвует в пилотном проекте, а замыкает переход в числе последних восьми субъектов РФ. Оказывается, старт прямых выплат в некоторых регионах состоялся еще в 2011 году. Главная его цель - повысить защищенность работников, гарантировать выплату пособий независимо от финансового положения работодателя. Теперь, даже если компания обанкротится, люди будут защищены.

Напомним, сейчас пособия соцстрахования работникам начисляет и выплачивает работодатель. Его расходы компенсирует ФСС - путем уменьшения обязательных страховых взносов и, если нужно, дополнительными субсидиями. С Нового года взносы в Фонд соцстраха предприятия и организации будут перечислять в полном объеме. А пособия застрахованные граждане станут получать из регионального отделения ФСС. Ни формулы расчета, ни виды пособий не изменятся. Однако есть некоторые нюансы, например, по больничным.

- Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель из своих средств, а начиная с четвертого - ФСС. Напрямую перечисляются также пособия по беременности и родам, при постановке на учет на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное - по уходу за ребенком до полутора лет. Прямая выплата касается и санаторно-курортного лечения в связи с травмой на производстве или профзаболеванием, - перечисляет управляющая Свердловским региональным отделением ФСС РФ Елена Альшиц.

Кстати, механизм возмещения средств работодателю все-таки продолжит действовать. Но в отношении лишь нескольких видов пособий, в частности, на погребение и оплату дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом. Вернутся и затраченные предприятием средства на профилактику производственного травматизма. Все остальные выплаты из соцстраха пойдут "по прямой".

При этом заявление на выплату пособия работник по-прежнему понесет на свое предприятие. Оказывается, даже больничный нужно непременно сопроводить письменной просьбой об оплате. Обязанность работодателя - формировать электронные реестры и передавать их в фонд, который затем перечислит работнику деньги.

Преимущества прямых выплат для получателей давно известны. Работник избавлен от конфликтов с работодателем, сократились сроки перечисления денег (например, пособие по уходу за ребенком "материализуется" не в дни аванса или зарплаты, а до 15-го числа каждого месяца), можно даже выбрать способ их получения - почтовым переводом или на счет в банке (в том числе на карту "МИР"). А вот что это дает работодателям?

- Во-первых, финансовую устойчивость - предприятие сохраняет средства в обороте. Во-вторых, процесс составления отчетности станет проще. В-третьих, отпадет необходимость обращения за выделением средств на выплату страхового обеспечения. Плюс сокращение количества проверок, - приводит аргументы Елена Альшиц.

По словам экспертов, сложности у предприятий могут возникнуть только с формированием электронного реестра. Однако практически все разработчики программных продуктов их уже усовершенствовали с учетом замечаний пользователей. Да и опыт такой работы у предприятий и организаций есть, скажем, электронным больничным уже никого не удивишь - во многих компаниях еще с 2018 года листки нетрудоспособности формируются автоматически, кадровики и бухгалтеры вздохнули свободнее. А некоторые крупные предприятия региона уже завершают переходный период.

- На Уралвагонзаводе работают 30 тысяч человек. На больничных ежедневно находятся 1,5-2 тысячи, чуть меньше работниц в декрете. За последние годы мы перешли на электронные больничные - работаем с программным комплексом "Босс-кадровик". Считаю, что предприятие готово к переходу на прямые начисления пособий, - утверждает директор по персоналу Константин Захаров.

А как быть с холдингами, бухгалтерия или кадровая служба которых находится на территории другого субъекта, уже перешедшего на механизм прямых выплат? Такие примеры действительно есть. Допустим, бухгалтерия "Сбера" находится в Новосибирске, но с уральцами там уже разобрались. Свердловские сотрудники банка получают пособия путем прямых выплат из Новосибирского отделения ФСС РФ.

- Регионы, которые уже перешли на механизм прямых выплат, категорически не хотят возвращаться к зачетной системе, - говорит Елена Альшиц. - Ведь невыгодно тратить свои деньги на выплату пособия, а потом ждать возмещения затрат. Кстати, поэтому в период пандемии многие работодатели охотнее отправляли работников старше 65 лет не на дистанционную работу, а на самоизоляцию. Потому что в таком случае оплата шла из фонда.

При этом руководитель отделения ФСС не исключает возможных проблем с малым бизнесом. Если крупные предприятия давно в курсе новаций и готовы к ним, то мелкие предприниматели могут и не знать о них. Или просто игнорировать изменения. Таким работодателям ФСС будет напоминать об обязательных переменах с 1 января. Кстати, специально для предприятий, где работает менее 25 человек, предусмотрена альтернатива электронному реестру и цифровой подписи: пакеты заполненных документов, в том числе листки нетрудоспособности, можно передавать в региональное отделение ФСС лично или по почте.