С противоречивыми чувствами гиды и экскурсоводы России ждут принятия закона, регламентирующего их деятельность. Его разработали еще в декабре 2019 года вроде бы с благим намерением очистить туристическую отрасль от нелегалов, которые дают "искаженное представление об истории нашей страны". Но после первого чтения в Госдуме минувшим летом в адрес составителей полетели не благодарности, а возмущения как раз от тех, кого новый документ призван защитить, то есть от опытных специалистов. Почему авторы уникальных маршрутов, люди идейные и грамотные, так беспокоятся и называют будущий законопроект несвоевременным, "направленным лишь на массовый въездной и внутренний туризм, но никак не на поддержку маленьких турагентств"?

Сначала перечислим то, что предлагают авторы документа. Во-первых, обязательную аттестацию. Причем получить ее смогут лишь граждане РФ - обладатели среднеспециального или высшего образования, а также проучившиеся на курсах для гидов. Во-вторых, подтверждать аттестат нужно каждые пять лет. В-третьих, действовать корочки будут только в регионе, где выдавались, если же экскурсовод возит туристов по разным субъектам РФ, в каждом из них он должен также пройти экзамен на профпригодность. Минует новшество только музейных работников, которые проводят экскурсии в своих учреждениях, и священнослужителей, организующих прогулки по храмам. Еще одна закавыка: если закон примут в том виде, в каком его изначально анонсировали, каждый маршрут, в том числе авторский, обяжут регистрировать, а текст - согласовывать.

Практически сразу после новостей из Москвы Марина Сафина, тюменский экскурсовод, основательница собственного бюро путешествий, вместе с коллегами из уральских городов отправила в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи письмо с предложениями о поправках. Эту же тему эксперты обсудили на круглом столе "Законодательное и нормативное регулирование деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков" на недавнем международном туристском форуме в Екатеринбурге.

- Закон наше сообщество, конечно, ждало, ведь в отрасли хватает мошенников, которые буквально на вокзале набирают группу и вешают людям лапшу на уши за их же деньги. Но это старая проблема центральных городов России. В Западной Сибири, на Большом Урале, в За­уралье спокойно: никаких самозванцев. Гидов и экскурсоводов тут немного, они не работают с большими потоками, каждому хватает знаний и ответственности, чтобы придумать и провести хоть недолгий, хоть многодневный тур, - рассказывает Сафина.

Марина помнит то время, когда в Москве и Петербурге за 700 рублей экзаменовали предварительно обучившихся на спецкурсах экскурсоводов со всей страны и выдавали им удостоверение на три года. Процедуру нужно было повторить еще раз. После второго испытания уже вручали бессрочный документ.

- Я согласна пройти аттестацию, единожды доказать комиссии, что достойна своей работы, но не вижу смысла делать это каждые пять лет. Экскурсоводы - не врачи, не водители. У нас творческая миссия. Почему тогда каждые пять лет не экзаменуют певцов, актеров, музыкантов? - размышляет специалист. - Мы бесконечно занимаемся самообразованием. За свои деньги ходим на курсы ораторского искусства и актерского мастерства, много времени проводим в библиотеках и архивах.

Автор пяти интереснейших туров недоумевает: кто бы мог принять у нее экзамен в родном городе? Нет здесь таких специалистов.

Не дает покоя и пункт про "региональный аспект". Обойти его ну никак не получится, ведь часто экскурсоводы отправляются с туристами по нескольким городам одного федерального округа - как того требует маршрут. Сафина, например, возит желающих в Каменск-Уральский на фестиваль колокольного звона. Иной раз ей приходится организовывать 10 автобусов только из одной Тюмени. Вряд ли в маленьком городке Свердловской области хватит ресурсов, чтобы обслужить столько гостей. А по условиям нового закона нужно будет аттестоваться и там…

Наталья Алиева, еще один тюменский экскурсовод, руководитель небольшой турфирмы, с Сафиной согласна: у нее, знатока местных кладбищ, тоже никто не сможет принять экзамен. Экскурсию по ним Наталья разработала сама.

- Если закон примут в том виде, в каком предлагают сейчас, то авторские маршруты можно будет сразу похоронить, - замечает Алиева.

Местный туроператор, напротив, настроен оптимистично. Владелица крупного агентства Любовь Матиевская уверена: наконец-то в России появится стандарт качества.

- Мы точно будем знать: этот гид дает гостям верную информацию, его можно смело приглашать к сотрудничеству. Во многих странах мира аттестация существует давно. Это нормальная практика, - утверждает она.

С другой стороны, наша страна очень большая, и причесывать всех под одну гребенку вряд ли разумно. Для столиц и массовых маршрутов нужны одни правила, для регионов и авторских туров - другие. И, кстати, обойти новые требования при желании тоже несложно: скажем, при проверке небольшую группу можно представить как компанию друзей. Тогда зачем еще один документ, который большинство не сможет выполнить, а потому нарушит? При этом, заметим, из туристического бизнеса уйдут возрастные экскурсоводы, библиотекари, историки, часто подрабатывающие гидами, - они скорее всего откажутся от разовых заказов, которые не окупят расходы на аттестацию.