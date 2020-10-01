Уральское объединение строителей опросило коллег о том, как пандемия повлияла на их деятельность. В выборку попали 1852 компании, которые строят дороги, возводят гражданские и промышленные, а также особо опасные объекты. Как выяснилось, у 60 процентов увеличились и объем работ, и средняя сумма подряда. 40 процентов говорят об обратном, из них половина потеряла 20-30 процентов заказов, четверть - от 15 до 20-ти. 12 процентов опрошенных вообще констатируют простой.

Что касается разных секторов рынка, то меньше всего пострадало промышленное строительство и ввод особо опасных объектов: там средняя стоимость договора и загрузка остались на прежнем уровне. В сегменте капитального ремонта и реконструкции объектов энергетики эти параметры даже выросли на 20-30 процентов, 15 процентов добавилось и в кап­ремонте промышленных зданий и строительстве объектов сельхозназначения.

- С апреля по сентябрь рынок в Свердловской области развивался умеренно. Не было ни бешеных скачков, ни провалов, - комментирует ситуацию Сергей Ренжин, генеральный директор Уральского объединения строителей. - Это можно объяснить тем, что заказчики в массе своей заняли выжидательную позицию.

Вместе с тем зафиксирована еще одна тенденция: рост численности членов саморегулируемых организаций и увеличение компенсационных фондов, которые гарантируют выполнение договорных обязательств и имущественную ответственность на стройплощадках, финансируемых из бюджета. Так, в СРО "Уральское объединение строителей" за минувшие полгода вступили 130 подрядчиков. Из них 35, получив новые муниципальные и государственные контракты, сделали взносы в компенсационный фонд, а 20 увеличили размер отчислений. В целом 40 процентов членов СРО активно торгуются за госзаказ.

Тем временем

В долевом жилищном строительстве произошло повышение на 10-20 процентов ставок дисконтирования, что стало стоп-факто­ром для запуска даже вполне рентабельных проектов. Кроме того, банки стали жестче подходить к обеспечению кредитов. Если в начале года застройщики вкладывали в проекты 15 процентов собственных средств, то в пандемию пришлось тратить 20 и более. Поскольку оперативно вернуть этот капитал нельзя, многие вынуждены сокращать инвестиции: не хватает средств, чтобы покупать землю и готовить следующие проекты.