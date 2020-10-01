Новости

Трамп решил снизить зависимость США от импорта полезных ископаемых 06:44
Выживший при крушении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе 06:32
Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей 06:03
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 05:20
Трампу понравились первые теледебаты с Байденом 05:19
В Госдуме назвали аморальной идею депутата Рады о переименовании России 04:04
Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск 03:42
Глава авиарегулятора США положительно оценил испытательный полет Boeing 737 MAX 03:30
Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах 02:58
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена 02:36
ЮАР возобновила авиасообщение с другими странами 01:58
Семь человек пострадали во время стрельбы в США 01:36
"Яндекс" сравнил расходы на личный автомобиль, каршеринг и такси 01:13
Владимир Легойда прокомментировал заявление Помпео про церковь 00:57
Правозащитники готовят доклад в ООН о нарушении прав верующих УПЦ 00:43
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян 00:38
Пользователи Telegram получили новые функции 00:32
Предвыборный штаб Трампа выступил против изменения формата теледебатов 00:23
Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу 30.09.2020
Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах 30.09.2020
МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха 30.09.2020
Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19 30.09.2020
Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии 30.09.2020
В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН 30.09.2020
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих 30.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 06:19
Рубрика: Общество

Сточный вычет

Челябинских металлургов накажут за загрязнение реки
Текст: Евгений Китаев
Российская газета - Экономика УРФО № 221(8275)
Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к Челябинскому меткомбинату (ЧМК). За сброс недостаточно очищенных сточных вод в главную водную артерию областного центра, реку Миасс, предприятие заплатит более 142 миллионов руб­лей.
Водные объекты Южного Урала еще с советских времен сильно загрязнены промышленными и бытовыми стоками. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Водные объекты Южного Урала еще с советских времен сильно загрязнены промышленными и бытовыми стоками. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Водные объекты Южного Урала еще с советских времен сильно загрязнены промышленными и бытовыми стоками. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Как сообщили в надзорной службе, инспекторы еще в 2016 году, во время плановой выездной проверки, выявили нарушения и выдали предписания об их устранении. Однако и в течение трех последующих лет ситуация не изменилась, что и послужило поводом для обращения в областную прокуратуру. Кроме того, по факту загрязнения реки в производстве находится уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия.

Миасс на протяжении десятилетий подвергается мощнейшему техногенному воздействию: виной тому и несовершенство ливневой канализации, и негативное влияние реального сектора. Протекая через промышленную зону мегаполиса, воды насыщаются производственными стоками и становятся практически безжизненными. О серьезности проблемы говорят и специали­сты-экологи, и общественники, и простые жители. В рамках краеведческой игры "Знай и люби Челябинск" юные исследователи одной из школ обратили внимание взрослых на уровень загрязнения реки на участке, где Миасс вытекает из города. Здесь водная артерия уже приняла в себя хозяйственно-бытовые стоки двух десятков предприятий города, в том числе одного из крупнейших загрязнителей - ЧМК. Только с 2001-го по 2009 год на этом отрезке было выявлено 114 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения речной воды вредными химическими соединениями. А в ноябре 2017 года управление Рос­при­роднадзора по Челябинской области обнаружило в сточных водах экстремально высокое содержание ртути, которое превышало предельно допустимую концентрацию в десятки раз.

Фото: iStock
Ученые: Загрязнение воздуха снизило продолжительность жизни почти на 2 года

Однако на металлургическом комбинате не спешат принимать обвинения на свой счет. На предприятии "РГ" сообщили, что с упомянутым решением суда не согласны и планируют подать апелляционную жалобу.

В последнее время завод активно стремится улучшить свой экологический имидж в публичном пространстве: объявляет конкурсы и учреждает гранты на проекты по экологическому просвещению, "зеленому" праву, благоустройству городских территорий. Лучшим 29 проектам в этом году обещаны гранты до 100 тысяч рублей. Но эта щед­рость не идет в сравнение с реально наносимым природе ущербом и даже с суммой, которую суд решил взыскать за вред, причиненный реке.

Недавно глава региона призвал менеджмент металлургической компании ускорить запланированные экологические мероприятия, чтобы выполнить подписанное с правительством области, Минприроды и Роспот­ребнадзором соглашение с опережением - до 2023 года. Для этого губернатор предложил заключить новое соглашение, и руководство предприятия с этим согласилось.

- Мы движемся в рамках утвержденной программы и своих обещаний. Что касается опережения сроков, то мы эту информацию принимаем и делаем все, чтобы ускориться, - заверил гендиректор головной компании Олег Коржов.

Договоренности предполагают не только сокращение атмосферных выбросов, но и снижение вредного воздействия на главную городскую реку. До 2022 года два из трех спусков воды (из Першинского, Каштакского и Баландинского прудов, куда предприятия группы "Мечел" направляют промышленные стоки) должны перестать использовать, организовав замкнутый цикл водоснабжения. Оставшийся сток металлурги обещают сократить в несколько раз и нейтрализовать с помощью современной системы очистки воды. Правда, количественных показателей, которых предполагается достичь в результате такой модернизации, в компании не приводят, а это важный показатель серьезности намерений.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу
Путин и Макрон обсудили решение карабахской проблемы
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19