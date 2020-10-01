Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к Челябинскому меткомбинату (ЧМК). За сброс недостаточно очищенных сточных вод в главную водную артерию областного центра, реку Миасс, предприятие заплатит более 142 миллионов руб­лей.

Как сообщили в надзорной службе, инспекторы еще в 2016 году, во время плановой выездной проверки, выявили нарушения и выдали предписания об их устранении. Однако и в течение трех последующих лет ситуация не изменилась, что и послужило поводом для обращения в областную прокуратуру. Кроме того, по факту загрязнения реки в производстве находится уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия.

Миасс на протяжении десятилетий подвергается мощнейшему техногенному воздействию: виной тому и несовершенство ливневой канализации, и негативное влияние реального сектора. Протекая через промышленную зону мегаполиса, воды насыщаются производственными стоками и становятся практически безжизненными. О серьезности проблемы говорят и специали­сты-экологи, и общественники, и простые жители. В рамках краеведческой игры "Знай и люби Челябинск" юные исследователи одной из школ обратили внимание взрослых на уровень загрязнения реки на участке, где Миасс вытекает из города. Здесь водная артерия уже приняла в себя хозяйственно-бытовые стоки двух десятков предприятий города, в том числе одного из крупнейших загрязнителей - ЧМК. Только с 2001-го по 2009 год на этом отрезке было выявлено 114 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения речной воды вредными химическими соединениями. А в ноябре 2017 года управление Рос­при­роднадзора по Челябинской области обнаружило в сточных водах экстремально высокое содержание ртути, которое превышало предельно допустимую концентрацию в десятки раз.

Однако на металлургическом комбинате не спешат принимать обвинения на свой счет. На предприятии "РГ" сообщили, что с упомянутым решением суда не согласны и планируют подать апелляционную жалобу.

В последнее время завод активно стремится улучшить свой экологический имидж в публичном пространстве: объявляет конкурсы и учреждает гранты на проекты по экологическому просвещению, "зеленому" праву, благоустройству городских территорий. Лучшим 29 проектам в этом году обещаны гранты до 100 тысяч рублей. Но эта щед­рость не идет в сравнение с реально наносимым природе ущербом и даже с суммой, которую суд решил взыскать за вред, причиненный реке.

Недавно глава региона призвал менеджмент металлургической компании ускорить запланированные экологические мероприятия, чтобы выполнить подписанное с правительством области, Минприроды и Роспот­ребнадзором соглашение с опережением - до 2023 года. Для этого губернатор предложил заключить новое соглашение, и руководство предприятия с этим согласилось.

- Мы движемся в рамках утвержденной программы и своих обещаний. Что касается опережения сроков, то мы эту информацию принимаем и делаем все, чтобы ускориться, - заверил гендиректор головной компании Олег Коржов.

Договоренности предполагают не только сокращение атмосферных выбросов, но и снижение вредного воздействия на главную городскую реку. До 2022 года два из трех спусков воды (из Першинского, Каштакского и Баландинского прудов, куда предприятия группы "Мечел" направляют промышленные стоки) должны перестать использовать, организовав замкнутый цикл водоснабжения. Оставшийся сток металлурги обещают сократить в несколько раз и нейтрализовать с помощью современной системы очистки воды. Правда, количественных показателей, которых предполагается достичь в результате такой модернизации, в компании не приводят, а это важный показатель серьезности намерений.