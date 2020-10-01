Тюменку заподозрили в издевательствах над детьми на камеру

Жительница Тюмени 32-х лет стала фигурантом уголовного дела, после того как в соцсетях появилась видеозапись, на которой она издевается над детьми.

Молодая женщина, возможно, нетрезвая, предъявляет к сыну претензии, обвиняет в том, что он курил, и требует подойти к ней: "Мне что, притащить тебя сюда?" Мальчик просит выключить камеру, но мать в ответ говорит, что та развернута в другую сторону. Ребенок приближается, она проверяет его дыхание на запах табака. Все это сопровождается нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес парня. Судя по звуку, после "воспитательной беседы" родительница отвешивает сыну оплеуху. За кадром слышен плач.

"По версии следствия, подозреваемая у себя в квартире на улице Камчатской, находясь в прямом эфире на одном из приложений в интернете, нанесла побои старшему сыну 2008 года рождения. А также оскорбляла его и младшего шестилетнего ребенка грубой бранью, унижала их", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Тюменской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Устанавливаются обстоятельства инцидента. Также органы проверят работу должностных лиц органов опеки и профилактики. Происходящим в семье заинтересовалась и региональная прокуратура.