Тюменские врачи достали кнопку из бронха ребенка

С ювелирной точностью врачи провели операцию 11-летнему мальчику из села Ярково, вдохнувшему канцелярскую кнопку.

Началось все с мучительного кашля, причину которого никак не могли выяснить. В сельской больнице юному пациенту сделали рентген, который показал наличие какого-то предмета в грудной клетке, после чего отправили его в ОКБ №2.

С помощью КТ врачи выяснили, где именно в бронхах находится инородное тело, на какой глубине, где находятся острие и шляпка двухсантиметровой кнопки. "Важно было определить: есть ли повреждения соседних органов, как близко проходят крупные кровеносные сосуды", - подчеркнула Ирина Ющенко, пресс-секретарь медучреждения.

Чтобы как можно меньше травмировать пациента, специалисты решили удалять канцелярский предмет без разрезов - через рот. Однако для подстраховки операционную подготовили как для полноценного вмешательства: острые края кнопки могли повредить органы дыхания, вызвать кровотечение.

28 сентября эндоскописты, используя рентген-контроль, приступили к работе: аккуратно отделили ткани легкого от инородного тела, очень осторожно, практически не сдвинув с места, перевернули кнопку по оси бронха острием вниз, после чего при помощи щипцов и ригидного бронхоскопа извлекли.

Операция длилась около часа и прошла успешно - без тяжелых осложнений и последствий. Мальчик пока находится в больнице, но уже идет на поправку.