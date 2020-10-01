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01.10.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Екатерина была первой

Александрова подтверждает свой статус на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Ведущая российская теннисистка согласно мировому рейтингу Екатерина Александрова первой и на момент подписания этого номера "РГ" в печать единственной из наших участниц "Ролан Гаррос" пробилась в третий круг соревнований.
Екатерина Александрова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в прошлом году, в этом - попробует пройти дальше. Фото: Getty Images Екатерина Александрова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в прошлом году, в этом - попробует пройти дальше. Фото: Getty Images
Екатерина Александрова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" в прошлом году, в этом - попробует пройти дальше. Фото: Getty Images

Накануне Екатерина обыграла австралийку Астру Шарму, которая не входит даже в первую сотню, со счетом 6:3, 6:3. Кстати, на старте турнира она выбила из сетки еще одну представительницу Австралии Мэдисон Инглис. С аналогичным счетом.

Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
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- Не знаю, насколько хорошей является традиция побеждать с одинаковым счетом, но меня все устраивает, - цитирует Александрову Eurosport. - От поединка против Свитолиной у меня нет каких-то ожиданий. Постараюсь показать хорошую игру и буду надеяться на успех.

Надежда точно есть. Например, во втором раунде Свитолина хоть и победила мексиканку Ренату Сарасуа, но умудрилась отдать второй сет под ноль - 6:3, 0:6, 6:2. Позже украинская теннисистка не смогла объяснить, что с ней произошло. "Может, я заснула", - пыталась шутить Элина. Но такими провалами в настрое или игре можно попробовать воспользоваться.

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К сожалению, в третий круг не смогла выйти Анастасия Павлюченкова. Она уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 3:6, 4:6. Дебютантка "Больших шлемов" Камилла Рахимова тоже завершила выступление в одиночном разряде, проиграв Марии Саккари из Греции (6:7 (0:7), 2:6).

После подписания номера стал известен результат матча между экс-первой ракеткой России Дарьей Касаткиной и белоруской Ариной Соболенко.

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- Этот сезон нельзя назвать полноценным, но Арина играла очень хорошо. Будет очень интересный матч. Честно говоря, уже хочется сыграть. Так бывает, когда набираешь игровую практику, - сказала Дарья в интервью Eurosport.

Напомним, что по ходу матча с другой белорусской теннисисткой Викторией Азаренко в Риме Касаткина сильно подвернула ногу и вынуждена была сняться с турнира. Но сейчас россиянку ничего не беспокоит, а нога затейпирована в качестве меры предосторожности.

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