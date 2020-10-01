Российские команды узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

1 октября в Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали 32 сильнейших клуба Европы, в число которых впервые в истории попали сразу три представителя России - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

Изначально наши команды оказались при жеребьевке на разных полюсах. Питерский "Зенит" в ранге чемпиона страны вошел в число сеяных. Это означало, к примеру, что "сине-бело-голубые" точно не попадут на таких грандов, как "Бавария", "Реал", "Пари Сен-Жермен" или "Ливерпуль". "Краснодар", впервые в своей недолгой истории пробившись в основную сетку Лиги чемпионов, угодил в третью корзину. Наконец, серебряный призер Премьер-лиги московский "Локомотив" был распределен в четвертую.

Как видно, у "железнодорожников" были большие шансы попасть в не самую приятную для себя компанию. Так и вышло: команде Марко Николича достался лучший клуб Европы на данный момент, победитель Лиги чемпионов "Бавария", один из испанских грандов мадридский "Атлетико" и крепкий австрийский "Зальцбург". Если объективно, третье место уже станет успехом для россиян.

"Локомотив" в третий раз подряд выступит в групповой стадии главного еврокубка. Две предыдущие попытки получились провальными: команда занимала четвертое место и не попадала даже в плей-офф Лиги Европы. Но если в сезоне 2017/18 соперники у "красно-зеленых" были примерно сопоставимы по классу, то в прошлом году российский клуб объективно не мог претендовать на успех. В компании с подопечными тогда еще Юрия Семина оказались "Ювентус" и, кстати говоря, "Атлетико". Оба матча с мадридцами завершились победами испанцев с одинаковым счетом 2:0, хотя в обоих случаях "Локомотив" мог пропустить и больше.

Наверное, нынешний "Атлетико" сильнее образца самого себя прошлогоднего. Все же на тот момент команда еще не до конца отошла от скандального ухода Антуана Гризманна, никак не мог набрать форму Диего Коста. Этим летом "матрасники" отпустили в "Ювентус" так и не сумевшего проявить себя Альваро Морату, и на его место пригласили самого Луиса Суареса. Уругваец уже успел дебютировать за новый клуб. Получилось ударно: за 20 минут матча с "Гранадой" (5:1) Суарес оформил дубль и отметился голевой передачей.

"Локомотив" сыграет с победителем Лиги чемпионов "Баварией", одним из грандов испанского футбола "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом"

Но, конечно, из трех соперников "Локомотива" особняком стоит "Бавария". Мюнхенцы сейчас просто неудержимы: с того момента, как команду возглавил Ханс-Дитер Флик, она стала чемпионом Германии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а на днях завоевала Суперкубок Германии, обыграв дортмундскую "Боруссию" (3:2). За весь календарный год у "Баварии" был лишь один неудачный результат - поражение в гостевом матче с "Хоффенхаймом" (1:4) на прошлой неделе. Однако вряд ли эту встречу стоит воспринимать как признак некой слабости мюнхенского суперклуба. Он в большом порядке.

Игрокам "Локомотива" предстоит сдерживать одного из лучших форвардов мира - Роберта Левандовски. Фото: EPA

Что касается "Зальцбурга", то у действующего чемпиона Австрии очень крепкая команда. В прошлом году она заявила о себе в Лиге чемпионов, став третьей в группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Генком". К слову, в тех матчах здорово себя показал один из самых талантливых форвардов мира - норвежец Эрлинг Холланд, который зимой перешел в дортмундскую "Боруссию".

- Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что недоволен жребием. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол. "Бавария" - очень хорошая команда. Счастлив, что сыграем против нее. Мне нравится, как смотрится "Атлетико". Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне. Но мы сейчас сосредоточены на чемпионате. Завтра на тренировке будем говорить только о "Химках", спокойно подготовимся к этому матчу, - сказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

В не самую простую группу попал "Зенит". Противостоять питерцам будут "Боруссия", итальянский "Лацио" и бельгийский "Брюгге".

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прошлого розыгрыша многие эксперты были уверены: "сине-бело-голубые" в состоянии пробиться в плей-офф. "Лион", "Лейпциг" и "Бенфика" - при всем уважении, вряд ли эти команды можно причислить к грандам мирового футбола. Но зенитовцы, до последнего тура претендуя на выход в плей-офф, умудрились в заключительном туре крупно проиграть в Португалии и остаться без еврокубков. А "Лион" с "Лейпцигом", напомним, не просто участвовали в стадии выбывания Лиги чемпионов, а сделали это сверхуспешно, добравшись до полуфинала.

Что ждет "Зенит" на этот раз - сложно предугадать. От нынешней "Боруссии", как и "Лацио", можно ждать чего угодно. Концовку прошлого сезона, уже после паузы из-за пандемии, дортмундцы провели не лучшим образом: команда хоть и заняла второе место, но отстала от "Баварии" аж на 13 очков. А в нынешнем розыгрыше Бундеслиги "желто-черные" в двух турах набрали три очка, успев проиграть "Аугсбургу" (0:2), а спустя несколько дней после того поражения уступили еще и "Баварии" в поединке за Суперкубок. Но при этом глупо отрицать, что по составе дортмундцы сильнее питерцев. Джейдон Санчо, Холланд, Ройс - это звезды европейского уровня. Плюс не стоит забывать о бывшем полузащитнике "сине-бело-голубых" Акселе Витцеле.

"Лацио" в чем-то очень похож на "Боруссию": римляне так же резво выглядели до паузы из-за коронавируса и столь же стремительно начали сдавать позиции после возобновления сезона. Претендуя на чемпионство, команда Симоне Индзаги допустила ряд осечек и позволила "Ювентусу" завоевать титул. А в нынешнем розыгрыше "серии А" клуб из столицы Италии набрал три очка в двух матчах, проиграв на своем поле "Аталанте" со счетом 1:4.

По словам спортивного директора "Лацио" Игли Таре, главным соперником его клуба в борьбе за выход в плей-офф будет "Зенит".

- Первое впечатление - сильная группа. "Лацио" способен хорошо сыграть против всех трех команд, хотя у них предостаточно опыта в международных соревнованиях. "Боруссия" показывает зрелищный атакующий футбол. У "Зенита" есть талантливые ребята, это классическая российская команда, здорово развитая физически. У них были кое-какие сложности на трансферном рынке. Для нас это главный соперник, - считает Таре.

Наконец, в очень любопытную группу попал "Краснодар". Противостоять "быкам" будут победитель Лиги Европы "Севилья", один из лучших клубов Англии "Челси" и французский "Ренн", которому южане должны быть благодарны за свои последние успехи.

Напомним, что изначально "Краснодар" должен был пройти два отборочных этапа Лиги чемпионов, дабы выйти в групповую стадию. Но он сыграл лишь в одном раунде квалификации. Все дело в том, что место, забронированное в Лиге чемпионов для победителя Лиги Европы сезона 2019/20, не понадобится: полуфиналисты "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Шахтер" и "Севилья" уже квалифицировались туда через национальные лиги. Освободившийся слот на групповом этапе передали третьей команде чемпионата Франции - "Ренну" (пятое место в таблице коэффициентов УЕФА). Приоритет в данном случае у лучшего первенства из тех, где кому-то приходится выступить в квалификации. Выше Испания, Англия, Италия и Германия - у всех сразу по четыре представителя в группе. Таким образом, на место "Ренна" в раунд плей-офф поднялся "Краснодар" - третий клуб страны, которая идет шестой в таблице коэффициентов.

Если говорить о шансах на выход из группы, то, безусловно, фаворитами в этом квартете являются "Севилья" и "Челси". Да и "Ренн" сейчас очень хорош: команда лидирует во французском чемпионате и выглядит очень уверенно. При определенных обстоятельствах "Краснодар" может претендовать и на плей-офф, но пока наиболее реальной выглядит борьбе за третье место. А там как пойдет.

Из других групп стоит выделить квартет под литерой "G", в которой оказались "Ювентус", "Барселона", киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош". Здесь столкнутся два лучших футболиста современности: форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и лидер каталонцев Лионель Месси. В последний раз они выходили на поле друг против друга аж в 2018 году, когда Роналду еще выступал за "Реал".

Нешуточная борьба развернется в группе "H". Конечно, в ней есть два явных фаворита - финалист Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен", а также "Манчестер Юнайтед". Но не стоит сбрасывать со счетов и "Лейпциг". Сюда же попал турецкий "Истанбул Башакшехир".

Наконец, в группу "D" попала "Аталанта", за которую с этого сезона играет полузащитник российской сборной Алексей Миранчук. В соперниках у итальянцев будут чемпион Англии "Ливерпуль", "Аякс" из Нидерландов и датский "Мидтьюлланн".

Добавим, что накануне УЕФА вручил также индивидуальные призы. Так, лучшим игроком сезона 2019/20 был признан бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски. Поляк победил также в номинации сильнейший форвард.

Лучшим голкипером назвали Мануэля Нойера ("Бавария"), полузащитником - бельгийца Кевина Де Брейне ("Манчестер Сити"), защитником - немца Йозуа Киммиха из "Баварии", тренером - наставника "Баварии" Ханс-Дитер Флика.

Между тем

УЕФА разрешил допуск 30 процентов зрителей от вместимости арены на матчи сборных и еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового поединка за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября между "Баварией" и "Севильей".

Количество болельщиков будет ограничено максимум 30 процентами от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на арены до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.

Данные меры являются частью "Минимальных требований УЕФА к здоровью и гигиене при возвращении зрителей", которые были утверждены исполнительным комитетом УЕФА и которые организаторы матча должны соблюдать. Впрочем, точные меры по охране здоровья и безопасности, которые необходимо принять, должны основываться на местной ситуации и на конкретных законах и постановлениях, установленных местными компетентными органами.

- Это решение - разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны. Хотя COVID-19 у всех нас общий враг, разные государства имеют разные подходы и разные проблемы в любой момент. Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.