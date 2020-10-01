Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 21 по 28 сентября выросли на 1 копейку до 45,76 рублей за литр, а стоимость дизельного топлива на 2 копейки - до 48,04 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 увеличилась на 1 копейку и составила 43,17 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 осталась прежней - 46,93 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 53,09 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырех центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Мурманске - на 0,2%. Подорожал бензин в 15 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Магадане и Петропавловске-Камчатском - на 1,1% и 1%, соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,1%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,4%, а бензин АИ-98 - на 2% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 0,5%, а выпуск дизельного топлива сократился на 6,3%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.