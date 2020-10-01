Семь человек пострадали во время стрельбы в США

Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Пострадали семь человек, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел днем 30 сентября рядом с похоронным бюро, на территории которого находились родственники и друзья погибшего ранее 26-летнего Брекстона Тейлора. Молодой человек скончался от полученных ранений во время перестрелки в середине сентября.

На церемонии прощания присутствовало около 100 человек. Они и стали мишенью злоумышленника, приехавшего на автомобиле и открывшего огонь из окна транспортного средства.

Полиция ищет стрелка. Пока не установлено, связан ли данный инцидент с причиной смерти Тейлора.