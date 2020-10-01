Шомуродов улетел в Италию для перехода в "Дженоа"

Узбекский нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов улетел в Италию, где пройдет медосмотр перед трансфером в "Дженоа", передает Sport24.

Ранее СМИ сообщили о том, что "Ростов" и итальянский клуб достигли договоренности о трансфере игрока. Сумма сделки составит 9 млн евро, а ростовчане также получать 15% от перепродажи игрока.

Ожидается, что 25-летний нападающий сборной Узбекистана подпишет контракт на 4 года.

Шомуродов дебютировал в "Ростове" в 2017 году. За это время он отметился 18 голами в 91 матче за клуб.