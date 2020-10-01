Немцы не зря слывут одной из самых бережливых наций. Как пишет Deutsche Welle, каждый второй житель Германии старается отложить хотя бы небольшую сумму каждый месяц. По данным Федерального статистического агентства ФРГ, эти сбережения составляют около 10 процентов годового дохода граждан.

Согласно статистике, 70 процентов немцев имеют хотя бы одну сберегательную книжку, а всего граждане хранят на них до 6 триллионов евро. Фото: iStock

Самым популярным средством накоплений остается "бабушкин метод" - старая добрая сберкнижка. Согласно исследованию центра Statista в 2019 году более 70 процентов граждан имели хотя бы один сберегательный счет. Этот способ вложения денег считается самым безопасным, хотя и наименее выгодным: большинство банков и сберкасс предлагают ставки ниже 0,1 процента. И все же общий объем частных накоплений, по данным бундесбанка, уже превысил 6 триллионов евро. Семьи, где есть несовершеннолетние, часто открывают специальные "детские счета" с довольно высокой по здешним меркам ставкой до 3 процентов на вклады до 500 евро.

Скупка драгоценных металлов вот уже несколько десятилетий считается стабильным инвестиционным вариантом. Золотые слитки можно приобрести в крупных обменных пунктах. В ходу и золотые монеты, особенно те, что отчеканены на Баварском монетном дворе, чья история уходит корнями в XII век. Однако это занятие, скорее, удел энтузиастов: слишком уж высоки затраты на хранение драгоценностей в банковской ячейке или в сейфе. Вложения в акции тоже не слишком популярны из-за высоких рисков. По итогам прошлого года чуть менее 10 миллионов граждан были акционерами разных компаний, это около 15 процентов населения ФРГ старше 14 лет.

В последнее время набирают обороты новые виды инвестиций, к примеру в "зеленые" облигации (Green bonds). Речь идет об экологических проектах, таких как строительство ветряных турбин. Но в ФРГ пока нет четких финансовых стандартов для "инициатив, благоприятствующих климату", и это сдерживает массовый приток инвесторов в отрасль. Развивается рынок "финансовых технологий" (FinTechs). Он привлекает азартных меценатов, увлеченных идеей поддержки высокотехнологичных стартапов. Правда, они серьезно рискуют, ведь никто не может дать гарантию, что такой стартап продержится хотя бы три года, отмечает портал vergleich.de.

Немцы консервативны в плане накоплений и самым популярным способом их инвестировать до сих пор остается сберкнижка

Инвестируют немцы и в материальные ценности - предметы искусства, антиквариат, музыкальные инструменты, вина. В 2014 году с молотка ушло первое издание комикса про Супермена 1938 года за 2,4 миллиона евро. Сложнее обстоят дела с картинами, ведь покупатель должен потратиться на их оценку. Зато немцы охотно вкладывают капитал в то, что хорошо знают и любят, - в автомобили. Так, гамбургская компания Momentum automotive предлагает заинтересованным инвесторам вложить 100 евро в лимитированные модели Ferrari и Aston Martin. Если они будут проданы в определенный срок, вкладчику гарантирован доход. А предприятие eROCKIT, которое производит электродвигатели с педальным приводом на своем заводе под Берлином, позволяет всем желающим вложить в проект от 100 до 25000 евро в обмен на фиксированную процентную ставку в размере 5,4 процента на три года.