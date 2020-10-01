Средняя цена Urals в сентябре составила 40,91 доллара за баррель

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в полтора раза ниже стоимости самого популярного сорта российской нефти в августе 2019 года. Тогда она составила - 61,06 доллара. Сообщается на сайте Минфина России.

За девять месяцев, с января по сентябрь этого года, включительно, средняя цена Urals сложилась в размере 40,84 доллара за баррель. За тот же период 2019 года - 64,15 доллара.

Средняя цена Urals впервые с мая опустилась ниже точки отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за баррель. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ). В марте-апреле 2020 года цена Urals в моменте опускалась к 10 долларам за баррель, а среднемесячная стоимость ниже 30 долларов. С мая цены на нефть перешли к росту.