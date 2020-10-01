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01.10.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Игра словами

Евролига разрешила лозунги на форме
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
1 октября стартовал новый сезон в баскетбольной Евролиге с участием 18 клубов. По итогам регулярного чемпионата, который продлится до 9 апреля 2021 года, восемь лучших команд выйдут в плей-офф, где в сериях до трех побед определят участников "Финала четырех", который пройдет в немецком Кельне 28-30 мая следующего года.

От России самом престижном клубном турнире Старого Света выступают ЦСКА, питерский "Зенит" и "Химки".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Римас Куртинайтис: Для начала в Евролиге надо пробиться в плей-офф

В первом туре армейцам предстоял непростой выезд в гости к "Барселоне", а питерцы в Стамбуле встречались с турецким "Анадолу Эфесом". На момент подписания номера "РГ" в печать результаты этих матчей не были известны. Сегодня же тест на прочность предстоит пройти подмосковным "Химкам". Соперник команды Куртинайтиса - греческий "Панатинаикос".

Любопытно, что в этом году Евролига, начиная с третьего тура, разрешит наносить лозунги на игровую форму. Отмечается, что будут разрешены надписи, показывающие негативное отношение к расизму, дискриминации или неравенству.

Ранее подобное появилось за океаном - в НБА, где специальный совет утвердил список из разрешенных лозунгов. В их число вошли: Жизни темнокожих имеют значение; Произнесите их имена; Голос; Я не могу дышать; Правосудие; Мир; Равенство; Свобода; Довольно; Власть людям; Правосудие сейчас; Уважайте нас; Я - человек и другие.

А тем временем два российских клуба - "Локомотив-Кубань" и УНИКС - начали поход за титулом в Кубке Европы.

Кубанцы дома одолели "Антверпен" - 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15). Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 21 очко. Алан Уильямс был близок к дабл-даблу с 19 очками и 9 подборами.

А вот казанский УНИКС на выезде уступил итальянскому клубу "Умана Рейер" - 78:85 (21:19, 18:26, 16:27, 23:13). В составе итальянского клуба 16 очками отметился Майкл Брамос. Атакующий защитник казанцев Джамар Смит закончил матч с 25 очками, реализовав 9 из 13 бросков с игры.

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