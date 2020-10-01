Тедеско, Дзюба и Корян стали лучшими в РПЛ в сентябре

Российская премьер-лига назвала лучшего тренера, лучшего футболиста и автора самого красивого гола в сентябре.

Второй месяц подряд в голосовании побеждает наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско. Он единогласно признан лучшим тренером по мнению представителей РПЛ, экспертов канала "Матч Премьер" и по итогам голосования среди болельщиков.

"Спартак" в минувшем месяце провел три матча и одержал две победы - над "Рубином и "Тамбовом", потерпев поражение в дерби от ЦСКА. "Красно-белые" после девяти туров набрали 20 очков и лишь по дополнительным показателям уступают лидерство "Зениту", против которого сыграют в субботу.

Награду лучшему игроку месяца получил форвард "Зенита" Артем Дзюба. Капитану сборной России отдали свои голоса представители РПЛ и болельщики, а вот эксперты "Матч Премьер" признали лучшим полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа.

В сентябре Дзюба забил 5 голов - по одному в ворота "Арсенала" и "Урала", а также сделал хет-трик во встрече против "Уфы".

Автором лучшего гола признан полузащитник "Химок" Аршак Корян, отметившийся голом в ворота "Краснодара", в котором его команда, впрочем, уступила 2:7.