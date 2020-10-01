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01.10.2020,  
10:02
Текст:  Светлана Цыганкова

"Тор-М2" получит недорогую малогабаритную ракету для борьбы с дронами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" получит недорогую малогабаритную ракету для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту "РГ" рассказал Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Говоря о боевых и разведывательных беспилотниках, он отметил, что наиболее эффективным в борьбе с ними является зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Но стоимость его зенитных управляемых ракет значительно превышает цену малоразмерных дронов.

Поэтому в настоящее время выполняются работы по созданию относительно дешевой малогабаритной ракеты для этого комплекса. Их и можно будет использовать против беспилотников.

Напомним, что на форуме "Армия-2019" был представлен колесный вариант ЗРК "Тор-М2"

"РГ" уже писала, что комплекс "Тор-М2" обнаруживает цели на расстоянии до 32 тысяч метров. Максимальная дальность поражения - 16 километров, минимальная - один километр. Время реакции от обнаружения цели до пуска ракеты составляет от пяти до десяти секунд.

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