Трамп решил снизить зависимость США от импорта полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, направленный на снижение зависимости страны от поставок из-за рубежа наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Такую информацию распространил Белый дом.

Этим документом Трамп объявил о чрезвычайной ситуации для устранения угрозы, "исходящей от чрезмерной зависимости США от поставок полезных ископаемых". Указ направлен на развитие горнодобывающей отрасли в США, поддержку рабочих мест, а также снижение зависимости от Китая в данном вопросе, пишет ТАСС.

Редкоземельные металлы востребованы в высокотехнологичных отраслях. Абсолютным лидером по их добыче является Китай, чья доля в мировом производстве составляет около 70%. С 2010 года Китай начал ограничивать экспорт. Летом генпрокурор США Уильям Барр заявил, что зависимость от китайских поставок представляет угрозу для страны, так как Пекин может ввести ограничения на экспорт.