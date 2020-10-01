Трампа назвали "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"

Президент США Дональд Трамп является "локомотивом" так называемой коронавирусной инфодемии, выяснили американские ученые. Под этим термином Всемирная организация здравоохранения предложила понимать волны слухов, как правило, несущие дезинформацию о COVID-19 в информационном пространстве.

Ученые из Корнеллского университета проанализировали свыше 38 млн информационных материалов о коронавирусной инфекции на английском языке, опубликованных в медиа с 1 января по 26 мая.

Исследователям удалось выделить 11 тем, в которых информация о пандемии искажалась, и зафиксировать 522 472 случая "инфодемии". При этом среди них в 423 921 материале содержались высказывания Трампа. В частности, почти 300 тысяч раз с подачи президента в англоязычных СМИ обсуждались "чудодейственные лекарства" от COVID-19. Другими популярными темами стали якобы выгода, получаемая от пандемии Демократической партией США, связь очагов заражения с работой вышек 5G, роль в появлении заболевания Билла Гейтса.

"Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий. Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом "инфодемии", - приводит выводы ученых РИА Новости.