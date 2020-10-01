У Плющенко и Рудковской родился сын

В семье двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пополнение. У них родился сын Арсений.

"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко", - написала Рудковская в четверг в Instagram.

Ребенок появился на свет 25 сентября. Пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Это второй общий ребенок в их семье. В 2013 году у них родился мальчик, которого назвали Александр. Также он известен как Гном Гномыч.

Любопытно, что несколько дней назад Александр Плющенко стал победителем турнира, который проходил в честь 50-летнего юбилея школы "Самбо-70".