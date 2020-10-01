УЕФА разрешил допуск 30% зрителей на матчи еврокубков и сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о допуске на трибуны 30% зрителей на матчах национальных сборных и еврокубковых турнирах.

В четверг Исполнительный комитет УЕФА, приняв во внимание успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, принял решение разрешить частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями. На матчи смогут попасть не более 30% зрителей.

При этом гостевые болельщики пока не могут посещать матчи до принятия дальнейших решений. Что касается цифры в 30%, то этот лимит от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями порог не ниже.

При этом зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а при требовании местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры, например, ношение масок.

"Сегодняшнее решение - разумный первый шаг, который оставляет приоритетом здоровье болельщиков и уважает законы каждой страны. Мы все вместе противостоим врагу по имени COVID, но в разных странах сейчас разный подход к этой борьбе. Данное решение даст больше пространства для маневра местным властям при допуске болельщиков на трибуны. Вместе с тем, мы всегда глубоко уважаем оценку ситуации местными властями", - приводит официальный сайт УЕФА слова главы организации Александера Чеферина.