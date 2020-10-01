В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки

На территории Англии в четверг, 1 октября, вступил в силу запрет на продажу продукции из пластика одноразового использования, передает BBC.

Сообщается, что в обозримом будущем полимерная посуда и ватные палочки будут объявлены вне закона на территории всего Соединенного Королевства. Исключение сделано лишь для инвалидов и пациентов, которые не могут есть без трубочек.

По оценкам министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, ежегодно жители одной только Англии выбрасывают 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 столовых приборов и 1,8 миллиарда ватных палочек. Львиная доля из этого не идет в переработку, а оседает на местных свалках или оказывается в мировом океане.

По оценкам экспертов, размер ущерба от пластикового мусора, наносимого мировой экосистеме, превышает 12 миллиардов долларов.