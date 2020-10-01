В Гаване отменили комендантский час, введенный для борьбы с COVID-19

Власти Гаваны объявили о снятии с первого октября ряда жестких карантинных мер, которые были введены ровно месяц назад на фоне резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в кубинской столице.

"Дисциплина и ответственность нашего населения повысилась. Мы фиксируем снижение заболеваемости COVID-19, а также уменьшение количества активных случаев коронавируса. Мы фиксируем позитивную тенденцию, движемся к эпидемиологической стабильности", - сообщил губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата. Слова градоначальника свидетельствуют об эффективности введенных с первого сентября жестких ограничительных мер, которые были направлены на снижение передвижения населения в городе: тогда был отменен общественный транспорт, введен комендантский час.

"Учитывая положительную динамику, было принято решение об отмене ряда ограничительных мер. Главная цель - восстановление производственной активности", - добавил губернатор. При этом Гарсия Сапата сообщил, что по-прежнему приоритет, где это возможно, будет отдаваться удаленной работе.

К числу наиболее значимых послаблений можно отнести отмену действовавшего на протяжении месяца в Гаване комендантского часа с 19.00 до 05.00 утра. Кроме того, с третьего октября вновь заработает городской общественный транспорт. А вот междугороднее сообщение пока остается под запретом, равно как и частный въезд и выезд из Гаваны.

Гарсия Сапата сообщил также о том, что режим работы магазинов в кубинской столице возвращается к привычному полному графику до 19.00, а не до 16.00. Более того, с первого октября жители Гаваны смогут осуществлять покупки в любых магазинах, а не только тех, которые располагались в непосредственной близости к месту жительства. В целях снижения перемещений граждан между различными районами города на время действия жестких карантинных мер на входе в магазины, торгующие в нацвалюте, у посетителей проверяли документы, а внутрь пускали только тех, кто является жителем этого района.

По-прежнему в Гаване сохраняются штрафы за неправильное ношение защитной маски. Несмотря на более чем 30-градусную жару, выходить на улицу без нее категорически запрещается. Штраф за нарушение - около 80 долларов.

Открываются и пляжи, правда, тоже с ограничениями: не более 30% от максимальной заполняемости. Впрочем, как посчитать заполняемость бескрайних кубинских пляжей - не совсем понятно.

В кубинской столице пусть и с ограничениями, но возобновляют работу места общепита. Рестораны могут работать, не превышая 50-процентную заполняемость и соблюдая требования по обеспечению дистанцирования между посетителями. Пока остаются под запретом шумные гаванские бары, а также всевозможные дискотеки и частные вечеринки, на которых о соблюдении социальной дистанции говорить не приходится.

А вот школы и университеты с первого октября пока не откроются. Тем не менее, Гарсия Сапата сообщил, что в планах столичных властей возобновление обучения со второго ноября.

Дальше - больше?

Постепенное снятие ограничений в Гаване является необходимым первым шагом на пути к возвращению к нормальной жизни на Острове Свободы. Впрочем, ощущение полной победы над COVID-19 уже сыграло злую шутку над Кубой. Так, 20 июля местные власти отчитались о том, что не выявили ни одного нового заразившегося COVID-19. А уже 10 августа был побит рекорд по числу суточных заболеваний коронавирусом, а главным эпицентром повторной вспышки стала именно Гавана.

Несмотря на смягчение карантинных мер в столице, по-прежнему неясными остаются перспективы полноформатного возобновления туристического сезона. Тем временем отсутствие туристов на Кубе чувствуется все более явно. Ведь именно туризм является главным источником дохода Острова Свободы, а без иностранных путешественников в госбюджет практически не поступает валюта, так необходимая для закупки товаров и продуктов за рубежом.

Пока же для зарубежных гостей открыты только удаленные острова, которые, впрочем, покидать приезжим не разрешается, а поэтому интерес к такому отдыху, очевидно, не высок. На сегодняшний день сообщается лишь о нескольких самолетах с туристами из Канады, которые прилетели непосредственно на сами курортные острова. А вот столичный аэропорт для регулярных и чартерных рейсов по-прежнему закрыт. Рассчитывать на то, что столь скудный турпоток способен компенсировать миллионные потери доходов не приходится, а это значит, что власти Острова, судя по всему, и дальше будут вынуждены последовательно снимать введенные ограничения, двигаясь к полному возобновлению туристического сезона на Кубе.