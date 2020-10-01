В ГД призвали Баку и Ереван прислушаться к заявлению лидеров по Карабаху

Совместное заявление лидеров России, Франции и США по Нагорному Карабаху должно быть услышано в Баку и Ереване, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

"Самое важное сейчас для всего мирового сообщества добиться прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского противостояния, - заявил Леонид Слукций журналистам. - Всем сторонам стоит прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров".

Парламентарий уверен, что силового решения нагорно-карабахского конфликта не существует. "В противном случае, пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона", - пояснил он.

Депутаты Госдумы, по словам политика, подтверждают свою готовность выступить с посреднической миссией по возврату к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.