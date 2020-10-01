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01.10.2020 19:41
Рубрика: В мире

Сосиски по паспорту

В ФРГ введут штрафы за ложные данные при посещении ресторанов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах по борьбе с коронавирусом, которые, как пишет газета FAZ, "вызвали большой переполох". Отныне владельцев ресторанов и кафе обяжут собирать персональные данные с посетителей. При необходимости - проверять удостоверения личности.
Теперь рестораны в Германии требуют от посетителей заполнять бланки с личными данными. Фото: AP Теперь рестораны в Германии требуют от посетителей заполнять бланки с личными данными. Фото: AP
Теперь рестораны в Германии требуют от посетителей заполнять бланки с личными данными. Фото: AP

За указание ложных сведений грозит штраф до тысячи евро. Официанты превратятся в контролеров? Но разве они обладают такими полномочиями и как это все вообще будет работать? После выступления Меркель на Немецкую ассоциацию отельеров и рестораторов Dehoga обрушилась лавина подобных вопросов. Ответов на них пока нет. "Все стоят на ушах, - призналась исполнительный директор Ассоциации Ингрид Хартгес. - Допустим, если кто-то представится Ангелой Меркель или Микки-Маусом, мы заметим. Но как проверить достоверность телефонного номера?"

Фото: Reuters
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Между тем многие рестораны уже требуют от посетителей заполнять регистрационные бланки. Где-то надо указывать только фамилию, а где-то - еще и мобильный, электронную почту и даже домашний адрес. Все данные будут храниться четыре недели. Предполагается, что в случае вспышки "короны" это поможет отследить цепочку контактов. Впрочем, известны десятки случаев, когда в анкеты вписывали вымышленные имена или заполняли их нарочито неразборчиво. После проверки одного из баров в Гамбурге выяснилось, что из 600 клиентов больше половины оставили ложные сведения. Однако теперь наказания за подлог ужесточатся. Минимальный штраф - 50 евро, однако в земле Северный Рейн-Вестфалия он составит 250 евро, а в Шлезвиг-Гольштейне - тысячу.

Индия

Несмотря на то, что число заболевших COVID-19 в Индии растет (первого октября было зафиксировано почти 87 тысяч заболевших), власти разрешили открыть с 15 октября школы, бассейны, музеи, театры и кинотеатры. Это будет уже пятый этап смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии. Как отметили в министерстве внутренних дел Индии, решать вопрос о возобновлении очных занятий в учебных заведениях будут власти штатов и отдельных территорий. В Нью-Дели подчеркивают: нельзя заставлять детей ходить в школу, и если есть угроза их здоровью, лучше проводить уроки онлайн. Что касается спортивных и развлекательных заведений, то они могут открыться при условии, что их заполняемость не превысит 50 процентов. Посетители таких заведений будут обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Хотя ресторанам и барам Индии на федеральном уровне разрешили вновь принимать посетителей еще в начале лета, власти некоторых штатов разрешили это сделать только сейчас.

Подготовил Юрий Когалов

Испания

Власти Испании пытаются изолировать Мадрид и другие крупные города, где отмечены вспышки коронавируса. По предложению министра здравоохранения пиренейского королевства Сальвадора Ильа, будет запрещен въезд и выезд из населенных пунктов, в которых зарегистрировано свыше 500 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Пока речь идет об испанской столице и 9 городах Мадридского автономного сообщества. Планы минздрава поддержали власти 12 из 17 испанских автономий. В четверг официальный вестник Испании опубликовал "соглашение", обязывающее в течение 48 часов закрыть периметр Мадрида и девяти других муниципалитетов региона. Но глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо отказывается, поскольку не было консенсуса между всеми регионами. Аюсо намерена подать апелляцию в Национальную судебную палату.

Подготовил Юрий Когалов

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