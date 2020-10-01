В Госдуме назвали аморальной идею депутата Рады о переименовании России

В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Никиты Потураева о переименовании России в Московию. Представитель Украины считает, что каждая нация сама вправе решать, как называть соседей, а в качестве примера Потураев привел Германию, которую во Франции принято называть Аллеманией, а на Украине - Нимеччиной.

По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, это заявление малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека, которому стоило лучше учиться в школе. Германию в разных странах называют по-разному "не от недостатка ума, как у этого депутата", а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному, сказал Лебедев в эфире НСН. Он также посоветовал Потураеву заниматься проблемами своей страны.

Отреагировал на данное заявление и депутат Госдумы Руслан Бальбек, назвав предложение Потураева аморальным. Он отметил, что это внутреннее дело Украины, как они будут называть Россию, важно, что подобные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. "А вот Украина - это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра - выбросят за пределы поля", - заключил парламентарий.