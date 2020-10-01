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Рубрика: Экономика

В Госдуме рассказали, на чем сэкономят в этом году

Текст: Татьяна Замахина
Нижняя палата парламента, как ранее стало известно, в этом году сэкономит более миллиарда рублей бюджетных денежных средств. О конкретных источниках экономии рассказала руководитель аппарата ГД Татьяна Воронова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О миллиарде, который удастся сберечь для бюджета, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Думы. Отвечая на вопрос сайта ГД об источниках экономии, Татьяна Воронова пояснила, что 161 млн рублей не было израсходовано в связи с сокращением числа крупных международных мероприятий. Одним из них стал перенесенный на следующий год Международный форум "Развитие парламентаризма". Кроме того, сокращены международные встречи и поездки депутатов.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Значимым фактором экономии, кроме того, стало сокращение транспортных расходов - почти на 415 млн рублей. Это достигнуто за счет использования более гибких, современных, дешевых тарифов, общего сокращения авиационных, железнодорожных поездок, а также оптимизации пользования автотранспортом в регионах, пояснила глава аппарата.

"В этом году мы продолжили работу по повышению эффективности закупок. В настоящий момент уже сэкономлено 33 млн рублей", - добавила Воронова.

Она уточнила, что указанные цифры актуальны на сегодняшний день, но до конца года в ГД прогнозируют их увеличение.

Госдума ежегодно возвращает сэкономленные средства в государственный бюджет. В прошлом году нижняя палата вернула 394 миллиона рублей, в 2018 году - 500 миллионов, в 2017 году - 706 миллионов рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума

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