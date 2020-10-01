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01.10.2020 13:30
Рубрика: Власть

В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов

Текст: Михаил Фалалеев

Экзамен для настоящих мужчин успешно сдали лучшие бойцы спецназа Росгвардии. Известно, что мало просто числиться и даже служить в спецназе. По-настоящему "своим" ты станешь только после тяжелой проверки на прочность.

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Более 160 военнослужащих и сотрудников спецподразделений состязались за право носить этот знак особого отличие - символ Росгвардии.

За ходом испытаний наблюдали заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, заместитель председателя Правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, заместитель командующего Северо-Кавказским войск национальной гвардии генерал-майор Алибек Делимханов, начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов, руководители региональных министерств и ведомств.

Кандидатам предстояло сдать нормативы по различным дисциплинам, после чего в полной боевой экипировке, с оружием, они преодолели многокилометровый марш-бросок в условиях, максимально приближенных к боевым. На маршруте спецназовцев ждали затяжные подъемы, водная преграда, нормативы по огневой подготовке, бой с условным противником в горно-лесистой местности и многое другое.

На полосе препятствий испытуемые продемонстрировали умение работать в "тройках".

Один из самых ответственных этапов - проверка оружия. Осечка, утрата патрона - основания для снятия кандидата с испытания.

Фото: пресс-служба Росгвардии
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После выполнения упражнений по высотной подготовке и нормативов по акробатике - кульминация испытаний - рукопашный бой сразу с несколькими соперниками. Кандидаты провели по два двухминутных раунда с другими испытуемыми и столько же с инструкторами из числа обладателей краповых беретов.

Церемония вручения беретов прошла на плацу отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии. Генерал-лейтенант Юрий Бабкин поздравил спецназовцев, заслуживших право ношения крапового берета и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

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