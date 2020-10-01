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01.10.2020 11:04
Рубрика: В мире

В Индии разрешили открыть школы и кинотеатры

Текст: Владимир Шилов

Власти Индии дали зеленый свет на открытие школ, кинотеатров и бассейнов, передает информационный портал CNA. На фоне того, что во многих сопредельных странах вводятся повторные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, Нью-Дели, конечно, выглядит белой вороной.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Кинозалы, театры и выставочные залы откроются с середины октября при условии неукоснительного соблюдения масочного режима и социальной дистанции, заверили в правительстве. При этом в залах не должно быть занято более половины посадочных мест. Владельцам развлекательных заведений также рекомендовано использовать бесконтактные способы оплаты.

По словам главы национального совета по медицинским исследованиям Балграма Бхаргавы, подобные меры не должны привести к новому очередному всплеску коронавируса.

Напомним, в настоящее время Индия входит в тройку лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Кривая заболеваемости с начала месяца стабильно идет вверх. Только за последние сутки здесь зафиксировано более 86 тыс новых случаев.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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