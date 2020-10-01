В кабмин поступил проект налога в 5 млн рублей с иностранных компаний

Российские граждане смогут платить фиксированный налог с прибыли от иностранных компаний, которыми они владеют, в размере 5 млн руб. в год. В этом случае им не придется декларировать доходы от контролируемых иностранных компаний (КИК).

Минфин внес в правительство проект поправок об этом в Налоговый кодекс, они подготовлены по поручению президента Владимира Путина по итогам его обращения к гражданам 23 июня.

"Сейчас российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме, - сказал тогда президент. - Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму - 5 миллионов рублей в год - без дополнительной отчётности".

"Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все КИК физлица, а не за каждую компанию отдельно - образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене, - пояснил глава Минфина Антон Силуанов. - При этом отпадет необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев".

Как отмечает ведомство, размер платежа (5 млн руб.) определен исходя из международной практики применения паушальных налогов и должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для налогоплательщиков.

"Создавая такие комфортные условия для владельцев КИК, мы продолжаем двигаться в сторону деофшоризации российской экономики, - добавил Силуанов. - Результатом должно стать привлечение в Россию налоговых резидентов, в частности с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов. А это в среднесрочной перспективе окажет положительный эффект для бюджета и российской экономики в целом".

В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК должны будут применять этот режим в течение не менее 5 лет, исключение будет сделано для тех, кто перейдет на такой порядок уплаты уже в 2020 и 2021 годах - для них минимальный срок сокращен до 3 лет. Это было одним из предложений бизнеса к законопроекту, отмечает Минфин.

Возможность уплачивать налог в фиксированном размере будет предоставлена всем физическим лицам, добровольно раскрывшим сведения о КИК и своевременно уведомившим налоговый орган о переходе на новый режим уплаты.