В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

Растет число зараженных коронавирусом в Канаде: за последние сутки их стало больше на на 1 797, а всего уже 158 758 человек. Об этом сообщил сегодня минздрав страны. Таким образом, ежесуточные показатели достигли пиковых значений, которые фиксировались в стране в начале мая.

В стране зарегистрировано 9 297 летальных исходов, за последние сутки умерли еще шестеро пациентов. Ранее в минздраве сообщили, что свыше 90% умерших- это люди в возрасте старше 60 лет. Тестирование на коронавирус прошли 7,3 млн канадцев, выздоровели 134,9 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде зафиксировали 15 января. Если в начале сентября ежесуточно фиксировалось не более 300-400 случаев, то сейчас более тысячи человек в сутки. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем прошедшая весной.

Ухудшается ситуация с COVID-19 и по всему миру. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса приблизилось к отметке в 34 миллиона.

В Чехии готовятся объявить режим ЧС, в Германии теперь в закрытом помещении могут находиться не более 25 человек, а в Нидерландах переводят людей на "удаленку". Власти Испании готовятся объявить карантин в Мадриде. Рекордное количество заболевших за сутки зафиксировали на Украине - более 4 тысяч.

В Москве с 12 мая введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. Об этом напоминает сегодня официальный сайт мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. руб. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).