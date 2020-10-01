В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

Новости

Захарова напомнила США о суверенитете Сирии 17:27
СК возбудил дело по факту убийства в собачьем приюте 17:26
Средняя цена Urals в августе составила 44,51 доллара за баррель 17:24
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах 17:13
Путин поздравил эмира Кувейта с вступлением в должность 17:11
В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО 17:10
Опрос: 77% избирателей выступают за многодневное голосование в будущем 17:10
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения 17:09
Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах 17:06
Представители СГ объявили о создании движения "Ржевская инициатива" 17:00
Москонцерт приведет закрытые площадки в соответствие с санитарными нормами 16:48
В Череповце накажут мать, сын которой выпал из окна пятого этажа 16:41
Москва и Минск договорились о развитии сотрудничества в АПК 16:27
В ГД призвали Баку и Ереван прислушаться к заявлению лидеров по Карабаху 16:27
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 16:18
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении до конца недели 16:01
Финал конкурса "Учитель будущего" перенесен на 2021 год 16:00
Путин разрешил увеличить закупки алмазов в Гохран 15:44
"Единая Россия" поддержит проект трехлетнего бюджета 15:26
Ной Хоули рассказал о своем сериале по вселенной "Чужого" 15:26
Патриарх: Законопроект об изъятии детей из семьи нуждается в широком обсуждении 15:17
ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах 14:48
Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ 14:48
Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 17:02
Рубрика: В мире

В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

Текст: Анна Полтавцева
Растет число зараженных коронавирусом в Канаде: за последние сутки их стало больше на на 1 797, а всего уже 158 758 человек. Об этом сообщил сегодня минздрав страны. Таким образом, ежесуточные показатели достигли пиковых значений, которые фиксировались в стране в начале мая.

В стране зарегистрировано 9 297 летальных исходов, за последние сутки умерли еще шестеро пациентов. Ранее в минздраве сообщили, что свыше 90% умерших- это люди в возрасте старше 60 лет. Тестирование на коронавирус прошли 7,3 млн канадцев, выздоровели 134,9 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде зафиксировали 15 января. Если в начале сентября ежесуточно фиксировалось не более 300-400 случаев, то сейчас более тысячи человек в сутки. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем прошедшая весной.

Ухудшается ситуация с COVID-19 и по всему миру. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса приблизилось к отметке в 34 миллиона.

Канада продлила на месяц запрет на въезд в страну для иностранцев

В Чехии готовятся объявить режим ЧС, в Германии теперь в закрытом помещении могут находиться не более 25 человек, а в Нидерландах переводят людей на "удаленку". Власти Испании готовятся объявить карантин в Мадриде. Рекордное количество заболевших за сутки зафиксировали на Украине - более 4 тысяч.

В Москве с 12 мая введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. Об этом напоминает сегодня официальный сайт мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. руб. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Один из родственников погибшего по вине Ефремова получил компенсацию
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Как в Швейцарии прошел референдум об ограничении миграции из ЕС
Жители Италии потребовали безопасных школ