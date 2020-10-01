В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжаются матчи в Восточной и Западной конференции.

Накануне были названы лучшие игроки по итогам сентября.

Среди вратарей не было равных вратарю "Авангарда" Эмилю Гарипову, который помог команде одержать победы в семи из девяти матчей. По его воротам нанесено 266 бросков (в среднем за игру 29,6), из которых голкипер "ястребов" отразил 94,36%.

Лучшим защитником признан Чарльз Геноуэй из "Автомобилиста". Игрок обороны уральского клуба нанес 31 бросок по воротам, на его счету также четыре силовых приема и 14 заблокированных бросков.

В нападении блистал еще один игрок "Автомобилиста" Алексей Макеев, одержавший вместе с командой победы в семи из 11 матчей месяца и набравший в них 13 (8+5) очков по системе "гол плюс пас" при показателе полезности (+7).

Наконец, лавры лучшего новичка достались нападающему "Авангарда" Егору Чинахову.

19-летний нападающий, проводящий первый сезон в КХЛ, стал автором дубля в ворота "Йокерита" (одна из шайб стала победной), а также забросил решающую шайбу во встрече против "Куньлунь Ред Стар".

Что касается матчей регулярного сезона, то отметим гостевую победу питерского СКА над "Сибирью" - 6:4.

Отметим, что армейцы с берегов Невы вновь выступали без ряда ведущих игроков.

Ранее сразу 18 хоккеистов основной команды "красно-синих" попали в список травмированных. Это было связано с распространением коронавирусной инфекции в команде.

Увы, COVID-19 внес коррективы и в расписание мероприятий КХЛ .

Накануне в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой лига приняла решение отменить Неделю Звезд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге.

Президент КХЛ Алексей Морозов в специальном заявлении отметил, что решение об отмене Матча Звезд далось непросто:

- Увы, но впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей - в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю Звезд из разных стран, - главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было - главным шоу сезона КХЛ. Поэтому Лига совместно с принимающей стороной приняла решение отменить Неделю Звезд хоккея в Риге. Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем все, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года.

При этом в руководстве Континентальной хоккейной лиги по-прежнему не рассматривается вопрос о приостановке регулярного чемпионата.

С этим согласен и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"У нас сейчас ухудшается положение, надо быть аккуратными. Сейчас везде контроль, много делается для того, чтобы наши хоккеисты меньше болели. Думаю, рано говорить о том, чтобы прерывать или завершать сезон КХЛ. Много команд играет, молодым дают шанс проявить себя. Нет худа без добра. Думаю, не надо приостанавливать турнир. Постараемся это пережить. Посмотрим, что дальше будет. Надо усилить меры, но многое здесь зависит от хоккеистов. Игрок сам должен ответственно относиться к своему здоровью - если заболел, значит должен идти к врачу. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих", - цитирует Третьяка агентство "Р-Спорт".

Между тем

Как сообщают североамериканские СМИ, руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков в ближайшее время начнут разрабатывать план проведения следующего сезона.

На предварительной стадии уже обсуждается гибридная система с созданием 4-6 игровых "пузырей" - предпочтительно в местах, где болельщикам будет разрешено посещать матчи.

Предполагается, что хоккеисты будут две недели находиться в "пузырях", после чего на неделю им разрешат уезжать к своим семьям. В таком режиме будет идти весь сезон. Ожидается, что каждая команда сможет проводить примерно по 12 игр в месяц. С учетом этого регулярный чемпионат может быть сокращен до 48 или 60 игр.

Старт сезона запланирован на декабрь 2020 года, однако предусмотрен и вариант переноса регулярного чемпионата на январь 2021 года.