В Москве выросло количество пустующих торговых площадей

Количество свободных помещений на центральных торговых улицах Москвы в третьем квартале выросло до рекордных 14,3%, сообщает JLL.

Это самый высокий уровень вакантности за последние 7 лет. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2016 года, когда этот показатель был равен 13%. В I квартале нынешнего года вакантность составляла 8,7%.

Вторая половина года более показательна с точки зрения последствий пандемии, считает руководитель отдела исследований компании Владислав Фадеев. К концу сентября предприниматели стали лучше понимать поведение потребителей после снятия ограничений, появилось более четкое представление о том, какие точки наиболее привлекательны для посетителей, а от каких можно отказаться. Во втором квартале количество свободных помещений выросло на 2,3 процентных пункта, а в третьем - на 2,8 п.п.

В третьем квартале было закрыто 152 объекта стрит-ритейла, что более чем в полтора раза превышает среднее значение показателя за прошлый год. 49% закрытий в центре столицы пришлось на рестораны и кафе, на втором месте сегмент "красоты и здоровья" (10%), на третьем - "банки и услуги", а также "одежда, обувь и аксессуары" (по 7%).

В то же время в сентябре активность ритейлеров и операторов общественного питания возобновилась, стали открываться новые бутики и рестораны. "Количество открытий в 3-м квартале соизмеримо со средним показателем за предыдущий год", - отмечают в JLL.

Отчасти это связано со снижением арендных ставок, благодаря чему арендаторы могут получить помещение в хорошей локации за меньшую плату. Так, на Маросейке средняя запрашиваемая ставка снизилась на 5%. Кроме того, собственники готовы предоставлять дисконты, которые доходят до 20%.

При благоприятном сценарии вакантность в центральном стрит-ритейле Москвы может еще незначительно вырасти и зафиксироваться на ближайшие полгода в районе 14,5-15%, считают в компании. После этого ожидается постепенное снижение доли свободных помещений.