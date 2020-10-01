В Подмосковье изъяли более 6 кг наркотиков

Наркокурьера, перевозившего запрещенные вещества в особо крупном размере, задержали в Подмосковье.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Группы по контролю за оборотом наркотиков и Отдела ГИБДД МО МВД России "Шатурский" по подозрению в хранении наркотиков остановили 37-летнего местного жителя, в автомобиле которого обнаружили пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.