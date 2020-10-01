В рейтинге социальной ориентированности определены 9 регионов-лидеров

Названы девять самых социально-ориентированных российских регионов по реализации мер поддержек некоммерческим организациям и социальному предпринимательству. Рейтинг представлен Минэкономразвития на основе данных прошлого года, подготовленных автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Абсолютным регионом-лидером стал Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в перечень также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Ярославская, Самарская, Тюменская области, республики Татарстан, Саха (Якутия) и город Москва.

При определении победителей учитывалось количество СОНКО на 10 тысяч населения, налоговая поддержка социально-ориентированных организаций, доля региональных бюджетных ассигнований, направленных на субсидии для них, доля работников в негосударственных организациях от общей численности занятого населения, численность детей в частных дошкольных организациях, доля негосударственных медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, а также негосударственных организаций социального обслуживания, включенных в региональный реестр поставщиков социальных услуг.

Помимо этого определена двадцатка регионов - кандидатов на лидерство, выбраны двадцать шесть регионов со средним уровнем социальной-ориентированности.

Максимальный набранный балл составил 45,63, присвоенный лидеру. А вот антирейтинг возглавила республика Тыва, которая набрала всего 2,17 балла.

Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, у многих регионов наблюдается огромный потенциал развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере. "Эта система развита неравномерно, и с этим связан большой разброс в результатах рейтинга между регионами по отдельным показателям", - сказала она.