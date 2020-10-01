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01.10.2020 04:00
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести кэшбэк за пользование фитнес-услугами

Текст: Ольга Игнатова
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России направила письма премьер-министру России Михаилу Мишустину и членам правительства (документы есть в распоряжении "Российской газеты") с предложением ввести для посетителей фитнес-клубов кэшбэк за пользование услугами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что сегодня фитнес уже стал неотъемлемой частью превентивной медицины: люди, которые регулярно занимаются спортом, - а это семь миллионов россиян - реже болеют, а значит реже обращаются за медицинской помощью.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Население не торопится возвращаться в фитнес-клубы из-за пандемии

Но коронавирусные ограничения больно ударили по отрасли. "В настоящий момент около 20% предпринимателей отрасли разорены. Хотя до пандемии объем отрасли составлял 167 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в обращении к главе правительства.

В ассоциации отмечают, что не просят о прямых субсидиях. "Мы просим распространить зарекомендовавшую себя в других отраслях (в частности, в туризме) практику возврата гражданам части потраченных на фитнес средств (в формате кэшбэк) в размере 20%, что позволит стимулировать спрос на занятия физкультурой и спортом, и не только сохранить уже существующих клиентов, реальные доходы которых снизились в связи с кризисом, и но и увеличить число занимающихся спортом россиян", - подчеркивается в документе.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии готова принять активное участие в разработке "программы фитнес-кэшбэк" и предоставить для ее создания все имеющиеся ресурсы.

Фото: РИА Новости
Фитнес-клубы стали предлагать клиентам абонементы на короткий срок

"В силу того, что ситуация с экономикой клубов достаточно сложная - отрасль "недозарабатывает" от 20% до 40% - спрос на фитнес-услуги упал, так же, как и платежеспособность потребителей, - пояснила "Российской газете" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. - На данный момент расходная часть бизнеса увеличилась, а доходы упали почти до 50%, в связи с этим возникает риск банкротств, который ведет к сокращениям рабочих мест и потерям рынка в целом. Для того, чтобы поддержать отрасль, ей необходимо вернуть поток клиентов. Для этого нужно расширять рынок и расширять платежеспособный спрос. Это возможно делать разными путями, и государство в этом случае вполне может поддержать нас, как сделало это в туристической отрасли (когда 20% от суммы поездки возвращаются в карман потребителя). Введение кэшбэка в фитнес-услугах будет серьезно мотивировать клиента покупать членство в клубе, чтобы заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. В то же время бизнес получит новых клиентов - то есть то самое расширение рынка, а это значит снижение риска банкротств и потерь бизнеса в целом. И наконец, эта инициатива идеально подходит для достижения одной из важнейших национальных целей, озвученных в Указе президента России "увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году". Фитнес в этом случае сможет обеспечить достижение этой цели максимально эффективно и безопасно для человека".

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