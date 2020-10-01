В России заканчиваются резервы мусорных полигонов

За прошлый год в России были утилизированы - то есть отправлены на переработку для рециклинга (повторного использования), регенерации (повторного использования после специальной обработки), рекуперации (извлечения полезных компонентов) или использования в качестве источника энергии - 4,4% от всего объема твердых коммунальных отходов, сообщил Росприроднадзор "Российской газете". Если смотреть в цифрах - 2,61 млн тонн из 61,1 млн тонн. В основном это бытовой мусор - то, что мы выбрасываем на ближайшую помойку или в мусоропровод.

Всего на планете за год образуется чуть больше двух миллиардов тонн твердых отходов, подсчитал Всемирный банк. В среднем на одного человека в день приходится по 740 грамм "произведенного" мусора, в отдельных случаях - до 4,5 кг.

По предприятиям и организациям статистика другая. Они отправляют на утилизацию примерно половину остатков, возникающих в процессе их деятельности. По данным представленных отчетов по форме 2-ТП (отходы) получается, что из 7,6 млрд тонн отходов на утилизацию попали 3,9 млрд тонн.

"Номенклатура перерабатываемых отходов различная в каждом субъекте РФ в зависимости от имеющихся в регионе мощностей утилизации, - отметили в Росприроднадзоре. - Как правило, на утилизацию идут отходы производства, а также изделия из бумаги, картона, пластика, стекла, утратившие потребительские свойства. Неутилизированные отходы подлежат захоронению на полигонах, включенных в государственный реестр объектов обращения с отходами".

Национальный проект "Экология" предполагает, что однажды в России этих самых полигонов не останется. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что на избавление от них стране потребуется пять лет, на организацию работы с новым мусором - около 15. Тем не менее сейчас все еще большая часть остатков человеческой жизнедеятельности продолжает складироваться на поверхности земли. Целевые показатели, установленные в этой сфере, такие: к 2030 году должна быть обеспечена стопроцентная сортировка отходов и двукратное снижение объема отходов, направляемых на полигоны.

Проведенный Счетной палатой анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность страны, показал, что уровень переработки в прошлом году находился на уровне 7%, остальное было вывезено на полигоны и свалки. А те, в свою очередь, по оценкам аудиторов, зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

"Близка к критической и ситуация с официальными полигонами, - констатируют в Счетной палате. - При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет".

Наиболее критичная ситуация сложилась в Магаданской области - там на начало этого года остаточной емкости полигонов хватало на две недели, оценили в Счетной палате. Куда после этого стали свозить непереработанный мусор, пока неизвестно. В Бурятии такая же ситуация должна была наступить в конце января, а в Забайкалье - в начале февраля. К настоящему времени должна была уже быть полностью выбрана емкость на Сахалине, в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, на Камчатке и в Омской области.

"Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года, - пояснили в Счетной палате. - Цель проекта - создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра".

Одной из проблем проекта в контрольном ведомстве считают отсутствие мер, стимулирующих - и людей, и организации - сократить возникающие отходы. Например, не предусмотрено никаких стимулов для использования многоразовых товаров, тары и упаковки. Как объясняла Светлана Радионова, речь идет, например, об упакованных в индивидуальные пакетики зубочистках - эти кусочки пластика настолько малы, что собрать и переработать их практически невозможно. Точно также как нет в проекте единых показателей по раздельному сбору отходов, вообще целевые результаты и показатели не в полной мере увязаны между собой, их значения не согласованы с регионами, отметили в Счетной палаты. Из-за этого выполнить поставленные задачи зачастую невозможно.

В Счетной палате полагают, что справиться с мусорной реформой с такими руководящими документами будет затруднительно и предлагают скорректировать многие параметры. Например, реализация федеральной программы "Чистая страна" в нынешнем виде может привести к тому, что будут ликвидированы только наиболее крупные свалки и только в черте российских городов. Еще как минимум 700 свалок, тоже находящихся на городской земле, останутся на месте - они просто не были включены в перечень.