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01.10.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы Управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш сообщил, что с начала 2020 года свыше тысячи несовершеннолетних числятся пропавшими без вести.

Фото: Предоставлено "Лиза Алерт"
Создатель "Лиза Алерт": Каждый год число заявок на поиск увеличивается

По его словам, в первом полугодии 2020 в полицию поступило более 2 тысяч заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, из которых были найдены около 900 детей.

В так называемые бюро несчастных случае поступают заявления о пропаже не только детей. Так, в этом году было получено более 84 тысяч заявлений о безвестном исчезновении взрослых, 78 тысяч из них были установлены до заведения розыскного дела, сообщает представитель МВД.

В 2018 году, рассказал Максим Черныш, число заявлений о безвестном исчезновении взрослых составило более 140 тысяч человек, из которых 129 тысяч были найдены в кратчайшие сроки. При этом из более чем 5 тысяч пропавших несовершеннолетних, удалось установить местонахождение около 3 тысяч детей.

Год назад в полицию поступило 180 тысяч заявлений об исчезновении граждан, из которых было найдено более 160 тысяч. По словам полковника, детей в 2019 году разыскивалось 2287, установлено было более одной тысячи.

Кстати, в МВД в очередной раз напомнили, что для обращения в полицию после пропажи человека не нужно ждать 3 суток. В полицию надо обращаться незамедлительно, что позволит найти человека по свежим следам. Поиск пропавшего начнется еще до заведения розыскного дела, то есть в первые 10 дней после пропажи. В МВД, с учетом прошлых лет в базе пропавших числятся около 29 тысяч человек.

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