В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту

Соревнованием назвал санкции ЕС по Крымскому мосту член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

- Создается такое впечатление, как в социалистическом соревновании, которое было во времена Советского Союза: кто больше санкций введет против России. Вот они и соревнуются, - цитирует его слова RT.

По его мнению, страны ЕС в политике санкций "встали на определенный путь", с которого уже не могут сойти. Однако никакого влияния на Россию эти санкции не окажут, уверен Цеков.

Ранее стало известно, что ЕС внес в санкционный список двух граждан РФ и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.