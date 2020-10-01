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Рубрика: В мире

Строптивых укротят

В США хотят поменять правила дебатов кандидатов в президенты
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Комиссия по президентским дебатам в США внесет изменения в правила проведения таких мероприятий с тем, чтобы сделать их более содержательными. О таких мерах было заявлено на следующий день после скандальных первых дебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена, больше напоминавших перепалку двух подростков, чем предметный спор двух кандидатов на высшую должность, которую сами американцы пафосно называют "работой номер один". "Состоявшиеся дебаты дали понять, что нужна дополнительная структура для формата предстоящих дискуссий с тем, чтобы обеспечить более упорядоченный диалог по конкретным проблемам", - отмечается в пресс-релизе комиссии. Изменения планируется опубликовать в ближайшее время, до вторых дебатов в Майами (штат Флорида) 15 октября, где, к слову, планируется поднять вопросы внешней политики. Третий и последний раунд состоится 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

В стане демократов охотно поддержали предложение. Байдена ранее вообще призывали отказаться от дебатов с Трампом под предлогом того, что с тем предметно дискутировать невозможно. Состоявшееся мероприятие эти ожидания с лихвой оправдало. Сразу после дебатов Байден предложил изменить настройки микрофонов так, чтобы и он, и его конкурент могли говорить только во время, отведенное им для ответов на вопросы, не имея возможности перебивать друг друга.

70 процентов американцев признались, что дебаты вызвали у них раздражение

В штабе Трампа выступили категорически против любых изменений в формате дебатов. Что неудивительно, ведь республиканец в такой обстановке чувствует себя как рыба в воде. Он признался, что дебаты ему понравились, порадовавшись высоким телевизионным рейтингам - дискуссию смотрели в прямом эфире 73 миллиона американцев. "Они решили сделать это только потому, что их кандидата отметелили прошлой ночью. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Байден пытается играть с судьями, - заявил представитель штаба республиканцев Тим Мертау. - Они не должны двигать стойки ворот и менять правила посреди игры".

Фото: Reuters
Теледебаты кандидатов в президенты США назвали "позором Америки"

Сказать, что это шоу оставило у американцев неприятное послевкусие, было бы сильным преуменьшением. В соцопросах 70 процентов зрителей признались, что дебаты вызвали у них раздражение. Трамп постоянно перебивал оппонента, а тот, видимо пытаясь не выглядеть "слабаком", по грубости и оскорблениям местами превосходил оппонента-республиканца. В результате полтора часа петушиных боев не выдержал даже модератор дебатов, известный своим хладнокровием ведущий Крис Уоллес. В один момент он сорвался и сам повысил голос, затем извинившись, но спросив у кандидатов, с чего ему вести себя иначе, если они оба взяли такой тон. Позже в интервью Уоллес признался, что такого опыта у него еще не было за десятилетия журналистской карьеры.

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