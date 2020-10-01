В стане демократов охотно поддержали предложение. Байдена ранее вообще призывали отказаться от дебатов с Трампом под предлогом того, что с тем предметно дискутировать невозможно. Состоявшееся мероприятие эти ожидания с лихвой оправдало. Сразу после дебатов Байден предложил изменить настройки микрофонов так, чтобы и он, и его конкурент могли говорить только во время, отведенное им для ответов на вопросы, не имея возможности перебивать друг друга.
В штабе Трампа выступили категорически против любых изменений в формате дебатов. Что неудивительно, ведь республиканец в такой обстановке чувствует себя как рыба в воде. Он признался, что дебаты ему понравились, порадовавшись высоким телевизионным рейтингам - дискуссию смотрели в прямом эфире 73 миллиона американцев. "Они решили сделать это только потому, что их кандидата отметелили прошлой ночью. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Байден пытается играть с судьями, - заявил представитель штаба республиканцев Тим Мертау. - Они не должны двигать стойки ворот и менять правила посреди игры".
Сказать, что это шоу оставило у американцев неприятное послевкусие, было бы сильным преуменьшением. В соцопросах 70 процентов зрителей признались, что дебаты вызвали у них раздражение. Трамп постоянно перебивал оппонента, а тот, видимо пытаясь не выглядеть "слабаком", по грубости и оскорблениям местами превосходил оппонента-республиканца. В результате полтора часа петушиных боев не выдержал даже модератор дебатов, известный своим хладнокровием ведущий Крис Уоллес. В один момент он сорвался и сам повысил голос, затем извинившись, но спросив у кандидатов, с чего ему вести себя иначе, если они оба взяли такой тон. Позже в интервью Уоллес признался, что такого опыта у него еще не было за десятилетия журналистской карьеры.