В четверг возобновление интервенций Банка России, который с 1 октября ежедневно продает валюту на 2,9 млрд руб., поддержало рубль, однако вечером он растерял часть утреннего роста на фоне новых антироссийских персональных санкций со стороны ЕС и снижения цен на нефть на 4-4,5%.

За последние два дня курс отступил от тревожных пиковых снижений конца сентября примерно на 2 руб. Вечером в четверг евро торговался ниже 91 руб., доллар - ниже 77,5 руб.

По оценкам банка "Санкт-Петербург", в октябре из-за снизившихся цен на нефть минфин увеличит объем операций по продаже валюты на рынке до 100-110 млрд руб. после 54 млрд руб. в сентябре, а с учетом дополнительных продаж от ЦБ дневной объем операций составит 7,4-7,9 млрд руб., что в три раза больше, чем в предыдущем месяце и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Более того, госкомпании начнут сокращать валютные активы. Директива правительства обязала как минимум "Газпром", "Роснефть" и "АЛРОСА" поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня. Если санкционная риторика не усилится, аналитики ждут умеренного укрепления рубля.