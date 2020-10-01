Опрос: 77% избирателей выступают за многодневное голосование в будущем

Большинство участников Единого дня голосования - 77% - поддерживают в будущем проведение выборов в течение нескольких дней, при этом 71% считают правильным использовать такой формат уже в 2021 году. Такие данные привел глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, что выборы разных уровней прошли в России в сентябре - граждане могли прийти на избирательные участки в течение трех дней. Два дополнительных дня были назначены как для удобства граждан, так и из соображений санитарной безопасности. В следующем году в стране запланированы выборы в Государственную думу.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований Валерий Федоров представил результаты опросов, посвященных новым форматам голосования.

По данным исследования ВЦИОМ, удобство многодневного волеизъявления отметили 78% опрошенных. Этот показатель выше среди тех, кто участвовал в выборах в 2020 году - 84%.

Федоров рассказал, что результатам прошедших выборов в той или иной мере доверяет 71% участников, 21% придерживается противоположного мнения.

При этом участники прошедшего голосования говорят, что возможность приходить на избирательные участки в течение нескольких дней удобна, так как есть возможность выбрать день и время (60%), меньше рисков заразиться коронавирусом (37%), там меньше людей (27%), больше граждан сможет проголосовать (23%).