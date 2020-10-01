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Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Более 80% россиян считают, что ЦИК достаточно информирует о выборах

Текст: Ксения Воронцова
Более 80% россиян считает, что Центральная избирательная комиссия хорошо справляется с решением большинства своих задач по информированию населения, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований он представил результаты опросов, посвященных прошедшим выборам и ЦИК РФ.

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Глава ВЦИОМ рассказал, что в настоящее время о существовании Центризбиркома знает 84% респондентов, при этом 16% впервые услышали об организации.

Большинство наших граждан считают, что с работой по информированию ЦИК справляется хорошо: рассказывает о дате проведения голосования, о возможных способах волеизъявления, сообщает об организации выборов и о местах расположения участков. При этом уровень оценки этой деятельности с мая 2020 года вырос в среднем на 10 пунктов.

79% опрошенных признают, что Центральная избирательная комиссия обеспечивает безопасность голосования на достойном уровне, 9% придерживается противоположного мнения, 12% затруднились ответить.

Также на 4 пункта выросла доля россиян, заявляющих о положительном отношении к главе ЦИК Элле Памфиловой - до 47%. Валерий Федоров отметил, что на 10 пунктов снизилось число тех, кто затруднился ответить на вопрос об отношении к Памфиловой. "Отношение стало более определенным, что понятно: все-таки ЦИК был в фокусе внимания не один раз, а сразу два: и во время голосования по поправкам, и в единый день голосования. Отношение стало более определенным, и видно, что позитив существенно превалирует над негативом", - обратил внимание глава ВЦИОМ.

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Кроме того, по данным исследования, о доверии к председателю ЦИК РФ в той или иной мере заявили 52% опрошенных, об обратном сообщили 30%.

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